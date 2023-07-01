عاجل.. حسم مصير انتقال إمام عاشور إلى الأهلي

حسم مصير انتقال إمام عاشور إلى الأهلي رد النادي الأهلي، على الأنباء المترددة في الوقت الحالي عن الاتفاق مع إمام عاشور لاعب نادي ميتلاند الدنماركي، على الانتقال إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل معارا، مقابل 50 مليون جنيه في الموسم.

الأهلي يرد على التوقيع مع إمام عاشور لمدة موسم

وأكد مصدر داخل الأهلي في تصريحات لـ«الوطن سبورت»، أن ما حدث هو جس نبض إمام عاشور، ولكن لم يصل النادي إلى أي اتفاق مع اللاعب حول الانتقال إلى النادي الأحمر في الموسم المقبل، مشددا على أن ما يتردد في هذا الشأن غير صحيح، «اللاعب ضمن الحسابات، ورحب بالفعل بالانتقال إلى الأهلي ولم يتم حسم الأمر».

وتابع: «مارسيل كولر يفاضل بين أكثر من لاعب من أجل التدعيم في مركز وسط الملعب، من أجل تعويض رحيل حمدي فتحي الذي انتقل لصفوف نادي الوكرة القطري خلال فترة الانتقالات الجارية، إذ يرغب المدرب السويسري في التعاقد مع لاعب يمتلك مواصفات مقاربة لحمدي فتحي».

واقترب إمام عاشور لاعب نادي ميتلاند الدنماركي من الانتقال إلى الدوري المصري بداية من الموسم المقبل، بعد عدم تأقلم اللاعب في تجربته الاحترافية، حيث تتصارع أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز على التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.