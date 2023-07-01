«الكهرباء»: أنفقنا أكثر من 36 مليار جنيه لشبكات التوزيع (فيديو)

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنّ مصر كانت تعاني من عجز في الكهرباء قدره 6 آلاف ميجا وات قبل عام 2014، كما أنّ خطوط نقل الكهرباء التي تغذي المحافظات كانت متهالكة وقليلة العدد، وفي فترة بسيطة تمت إضافة 30 ألف ميجا وات، بأكثر مما كان موجودا من قبل على مستوى الإنتاج.

مضاعفة الخطوط الهوائية جهد 300 كيلو فولت

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، والمُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، «على مستوى شبكات نقل الكهرباء، ضاعفنا الخطوط الهوائية جهد 300 كيلو فولت، وكان لدينا نحو 3 آلاف كيلو، وأصبح لدينا أكثر من 7600 كيلو، ولذلك، أصبح هناك استقرارا في محافظات الصعيد والدلتا».

مضاعفة المحولات العملاقة بنحو 350%

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء، «المحولات العملاقة تمت مضاعفتها بنحو 350%، كان لدينا 10 محطات فقط، وأصبح لدينا 31 محطة، بخلاف شبكات توزيع الكهرباء التي حدث فيها طفرة كبيرة، وعلى مدار السنوات القليلة الماضية تم استثمار أو إنفاق أكثر من 36 مليار جنيه لشبكات التوزيع الخاصة بالكهرباء».