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موقع الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2023

كتب:

منة عبده
11:25 ص | السبت 01 يوليو 2023
فاتورة كهرباء.. صورة أرشيفية

فاتورة كهرباء.. صورة أرشيفية

موقع الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2023، من الأمور التي تشغل اهتمام الكثير من المواطنين، لذلك حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خدمات متعددة، ومنها موقع الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد أو باسم المشترك.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، موقع الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2023، وفقا لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. 

موقع الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2023

وفقا لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، يمكن للمواطنين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2023 أون لاين، من خلال زيارة موقع الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2023، وإتباع الخطوات التالية:

أولا- الدخول إلى موقع الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2023، على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الكهرباء عبر هذا الرابط.

ثانيا- اختيار المنصة الموحدة الخدمات.

ثالثا- اختيار أيقونة الاستعلام عن فواتير.

رابعا- الضغط على طلب جديد، وسجل الدخول.

تسجيل حساب على منصة وحدة الكهرباء الموحدة

خامسا- تحديد اسم المحافظة الخاصة بمنطقتك.

سادسا- ادخال الاسم ورقم العداد المكون من 10 أرقام.

سابعا- الضغط على استعلام، ومن ثم تظهر قيمة الفاتورة.

وأوضحت الشركة القابضة للكهرباء، أنّه لابد من تسجيل حساب على منصة وحدة الكهرباء الموحدة، والدخول باسم المستخدم ورقم الهاتف، والاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.