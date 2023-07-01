تعرف على قرى حياة كريمة ذات معدلات التنفيذ المرتفعة.. «أم دومة» بالمركز الأول

تبذل المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الرف المصري «حياة كريمة»، جهودا كبيرة من أجل تطوير الريف المصري والارتقاء بحياة المواطن البسيط، فتسعى لتوفير كافة سبل العيش الكريم للأهالي في المناطق النائية المحرومة من الخدمات، حيث شهدت القرى التابعة لحياة كريمة طفرة غير مسبوقة في قطاعات متنوعة كالصحة والمياه والطرق والتعليم ومحو الأمية والإسكان وغيرهم من القطاعات المختلفة.

أبرز قرى حياة كريمة

واستعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرا أوضحت من خلاله معدلات تنفيذ مشاريع المبادرة الرئاسية حياة كريمة في القرى، وتناول التقرير القرى التي نالت على أعلى معدلات تنفيذ لمشاريع المبادرة في المرحلة الأولى، ففي محافظة سوهاج كانت قرية أم دومة التابعة لمركز طما هي واحدة من القرى صاحبة أعلى نسب تنفيذ، وفي محافظة البحيرة جاءت قرى الأبعدية الجديدة التابعة لمركز دمنهور، وقرية زاوية صقر التابعة لمركز أبو المطامير.

قرى الوادي الجديد والقليوبية

وكان لمحافظة القليوبية نصيبا في نسب التنفيذ العالية في قراها، حيث جاءت قرية الشوبك التابعة لمركز شبين القناطر من القرى الأبرز في المبادرة، أما عن محافظة الدقهلية، كانت قرية الحصص التابعة لمركز شربين، أما عن محافظة الشرقية، كانت قرية جزيرة سعود التابعة لمركز الحسينية، ومحافظة الوادي الجديد كان لها نصيب كبير، فجاءت قرية الشيخ مرزوق، وقريتي طلعت ضرغام التابعين لمركز الفرافرة من القرى صاحبة نسب التنفيذ الأعلى، ومن محافظة الغربية كانت قرية نهطاي التابعة لمركز زفتى من القرى صاحبة نسب التنفيذ الأعلى.