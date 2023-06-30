تطوير مرافق الوجه القبلي والبحري ضمن «حياة كريمة».. الصرف الصحي له نصيب الأسد

المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» شملت كافة ربوع الجمهورية، من القاهرة والوجه البحري والوجه القبلي، والمحافظات الحدودية، وسعت ولا تزال تهدف إلى تحقيق التنمية والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي، والبيئي للقرى الأكثر فقرًا واحتياجًا، لكي تحصل على كافة مقومات الحياة الأساسية والثانوية، من أجل حياة كريمة لجميع المواطنين باختلاف طبقاتهم ومستواهم الاجتماعي.

- الوجه القبلي

استحوذت محافظات الصعيد كافة على 96.8% من جملة الاعتمادات المنفذة بمبادرة حياة كريمة، وقد وصلت نسبة تنفيذ مشروعات الصرف الصحي إلى 97.3%، أمّا عن القطاع الطبي فقد وصلت نسبة تنفيذ الوحدات الصحية 90.2%، وفي المجال التعليمي وصلت نسبة إنشاء المدارس 48.8%، وفي مجال الطرق وصلت نسبة تنفيذ الرصف ورفع كفاءة الطرق 85.2%.

- الوجه البحري

في محافظة البحيرة كمثال وصل إجمالي المشروعات في المرحلة الأولى التي تنفذ بمختلف قرى المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة إلى 8868 مشروعًا، حيث أدرجت 6 مراكز بالمرحلة الأولى هي: «دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسي - أبو المطامير- وادي النطرون»، بإجمالي 42 وحدة محلية، تضم 236 قرية، و3967 تابعا، على مساحة 4569 كيلومترا.

عدد المستفيدين من مبادرة حياة كريمة

وبلغ عدد المستفيدين من المبادرة في مختلف القرى حوالي 3.5 مليون مواطن، من الخدمات والمشروعات المتنوعة التي تقدمها المبادرة في مختلف المجالات من البنية التحتية والغاز الطبيعي والصرف الصحي ومشروعات التبطين وبناء المدارس وإعادة تأهيل المنازل ومشروعات المياه والكهرباء.