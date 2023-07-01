ما هي كليات علمي رياضة 2023؟.. «التعليم العالي» توضح

أكد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية في اجتماعه الماضي بحضور ورئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبمشاركة رؤساء الجامعات، على العمل بقواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023 للالتحاق بالجامعات بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي، ومنها كليات علمي رياضة 2023 المتاحة لطلاب الثانوية.

كليات علمي رياضة 2023

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية أبرز المعلومات عن كليات علمي رياضة 2023 المتاحة لطلاب الثانوية العامة، وفقًا لقواعد التنسيق التي أقرها الأعلى للجامعات خلال اجتماعه الماضي.

- كليات الهندسة.

- كليات التخطيط العمراني.

- كليات الفنون الجميلة «عمارة».

- كليات الحاسبات والمعلومات.

- كليات الذكاء الاصطناعي.

- كليات التربية الرياضية.

- كليات التعليم الصناعي.

- الكليات التي لها شعبة انتساب.

- المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة الصناعية.

- كليات الاقتصاد والعلوم السياسية.

- كليات الإعلام.

- كليات الآثار.

- كليات دار العلوم.

- كليات التربية النوعية.

- كليات التربية الطفولة المبكرة بالدقي.

- كليات الحقوق

- كليات الألسن.

- كليات التربية النوعية.

- كليات الجامعات التكنولوجية.

- كليات الاقتصاد والعلوم السياسية.

- كليات التربية.

- كليات الآداب.

- كليات السياحة.

- كليات التجارة.