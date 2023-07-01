فريق طبي بمستشفيات جامعة أسيوط ينقذ سيدة من ولادة حرجة ونزيف حاد

كشفت مستشفيات جامعة أسيوط، عن نجاح فريق طبي مشترك بين مستشفى صحة المرأة الجامعي وقسم الأشعة التداخلية، في إنقاذ سيدة تعاني من ولادة حرجة ونزيف حاد، وذلك خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

واستقبل مستشفى صحة المرأة، المريضة (أ-أ-ح) البالغة من العمر( 25) عامًا، حامل في الشهر السابع، وتعاني من مشيمة متقدمة، مع وجود نزيف رحمي، وتم على الفور التدخل الجراحي؛ لإنقاذ حياة المريضة، وإجراء جراحة قيصرية لها، مع الحفاظ على الرحم.

نقل المريضة إلى العناية المركزة

واستغرقت الجراحة بحسب بيان الجامعة، أكثر من أربع ساعات، ونجح الفريق الطبي في الحفاظ على الرحم، وتم مراعاة نقل دم مستمر أثناء وبعد العملية، وتم نقل المريضة إلى العناية المركزة لمتابعة حالتها؛ حيث لوحظ بعد العملية بثلاث ساعات، وجود نزيف داخلي؛ لنقص في الصفائح الدموية، وعوامل التجلط؛ الأمر الذي استدعى تكوين فريق مشترك بين قسم أمراض النساء والتوليد، وقسم الأشعة التداخلية، وقسم التخدير والعناية المركزة؛ لإجراء التدخل المناسب؛ لإنقاذ حياة المريضة؛ حيث تم إجراء أشعة تشخيصية وتداخلية؛ لإغلاق النزيف الداخلي في الساعة الرابعة فجرا، وذلك باستخدام تقنية إغلاق شريان نازف بواسطة المواد المتجلطة.

يأتي ذلك في إطار استعداد مستشفيات جامعة أسيوط؛ لتقديم خدماتها الصحية والعلاجية، ووجود الأطقم الطبية والتمريضية؛ على مدار الساعة، وطوال فترة إجازات العيد، وذلك بجميع مستشفيات جامعة أسيوط، وأقسامها المختلفة، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.