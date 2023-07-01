كيف عانى محصل الكهرباء قبل ثورة 30 يونيو؟ (فيديو)

سلّط برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، الضوء على أوضاع الكهرباء في مصر قبل ثورة 30 يونيو وبعدها، وقال الإعلامي مصطفى كفافي: «صُنفت مهنة كشاف الكهرباء كأحد أخطر المهن في بر مصر، وكان المشتغل بهذه المهنة يواجه الخطر وحيدا بسبب السخط الشعبي على أوضاع الكهرباء».

الكهرباء كانت تنقطع لمدة 8 ساعات يوميا

وروى حمدي لطفي، الذي كان مسؤولا عن التحصيل في منطقة شق الثعبان، وبها أكبر مجمع لمحاجر الرخام والجرانيت في العاصمة، تفاصيل تعرضه لمضايقات كثيرة جدا في فترة حكم تنظيم الإخوان: «الكهرباء كانت بتقطع 8 ساعات يوميا، وعشان ناخد فلوس الاشتراك من المشتركين في المصانع والمنشآت التجارية كنا بنعاني».

وأضاف: «لدينا زملاء كانوا يقعون في مشكلات كبيرة، حتى أنّ بعضهم تعرضت أموال التحصيل التي جمعهوها للسرقة، وآخرون سُرقت سيارات وزارة الكهرباء الخاصة بهم، كنا نعاني من صعوبات كثيرة، كانوا بيقولوا لنا منكم لله، الناس كانت متخيلة إنّنا ممكن نحل مشكلاتها لمجرد إنّنا من وزارة الكهرباء».

من عجز الكهرباء إلى التصدير

وجاء في الفيلم، «من بلد كان عندها عجز في قطاع الكهرباء لبلد أصبح يصدر الكهرباء، ومن بلد كان يعتمد على السولار كمكون أساس في إنتاج الكهرباء لبلد يعتمد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية ثم ستعتمد على الطاقة النووية من أجل إنتاج هذه الكهرباء، ببساطة شديدة، دون الكهرباء لم يكن من الممكن بناء المدن الجديدة والتعمير وشق الطرق وزيادة الرقعة الخضراء».