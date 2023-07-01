أحمد الجنزوري يُعلن ترشحه على منصب نقيب أطباء كفر الشيخ

أعلن الدكتور أحمد عبد الفتاح الجنزوري، استشاري جراحة العظام، ومدير عام إقليم وسط الدلتا بهيئة الإسعاف المصرية، ترشحه على منصب نقيب الأطباء بمحافظة كفر الشيخ.

وقال «الجنزوري»، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «بسم الله الرحمن الرحيم.. توكلت على الله وتقدمت بأوراق ترشحي على مقعد نقيب أطباء كفر الشيخ داعيًا الله تعالى بالتوفيق مدعومًا من زملائي وزميلاتي أطباء وطبيبات أعضاء الجمعية العمومية لنقابة أطباء كفرالشيخ فإن وفقني الله فسوف أبذل قصاري جهدي لخدمة جموع أطباء كفرالشيخ وإن لم يوفقني الله فسوف أكون داعمًا للمجلس المنتخب بكل جهدي».

وأضاف «الجنزوري»: «كما أتوجه بالشكر لأساتذتي الكرام الذين تنازلوا عن الترشح عن مقعد النقيب دعمًا ومساندة لي وعلى رأسهم الدكتور إسماعيل غنيم، والدكتور أحمد فرج قاسم، والدكتور محمود طلحة مرسي، والدكتور محمد كمال سلامة.. كما أتقدم بالشكر لكل من أستاذي ومعلمي الدكتور على الصنفاوي، وأخي الأكبر الدكتور رفعت الوكيل، وأخي الأكبر الدكتور عصام الشيخ لما بذلوه من جهد كبير خلال الأيام الماضية لإحداث توافق فيما بيننا.. وأدعو الله أن أكون عند حسن ظنكم جميعًا.. موعدنا الجمعة 13 أكتوبر 2023».

فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الأطباء

وأعلنت لجنة الانتخابات بالنقابة العامة للأطباء، في وقت سابق، عن فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي، على مقعد النقيب العام ومقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، ومقعد النقيب الفرعي ومقاعد عضوية مجالس النقابات الفرعية، ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو، وتم غلق باب الترشح أمس الجمعة 30 يونيو 2023.

ومن المقرر أنّ يتم إعلان أسماء المرشحيين الابتدائية يوم الجمعة 7 يوليو على أنّ يتم فتح باب الطعون من الاثنين 10 يوليو وحتي الجمعة 14 يوليو القادم، وإعلان نتيجة الطعون وأسماء المرشحين بعد نتيجة الطعون يوم الثلاثاء 18 يوليو 2023، على أن يتم فتح باب التنازلات من السبت 22 يوليو وحتي الخميس 27 يوليو، وسيتم إعلان القائمة النهائية يوم الخميس 10 أغسطس 2023.

وتُجري الانتخابات يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 بمقار النقابات الفرعية وسيتم تحديدها وإعلان أماكنها على الموقع والصفحة الرسمية للنقابة العامة للأطباء.