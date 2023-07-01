حملة بيطرية لتحصين 212 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في كفر الشيخ

تستعد مديرية الطب البيطرى بمحافظة كفر الشيخ، لبدء الحملة القومية لتحصين 220 ألف رأس ماشية، من بينها 127 ألفا و157 بقرة، و54 ألفاً و348 جاموسة، و340 ألفاً و31 غنمة، و4 آلاف و433 معزة، ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادى المتصدع، خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو الجارى، على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة.

الاهتمام بالثروة الحيوانية

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، دعمه الكامل للحملة، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة، والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين فى حماية الحيوانات والحفاظ عليها.

وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، وتكثيف حملات تحصين الماشية والأغنام والماعز للوقاية من مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، مشيدًا بهذه الحملات القومية التى تُساهم فى الحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة.

توفير اللقاحات والكوادر البشرية المدربة

وأوضح الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ، أنّ المديرية وكل الإدارات تُشارك فى الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادى المتصدع، وجرى توفير اللقاحات والكوادر البشرية المدربة بالتنسيق مع الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية لتحصين الحيوانات والعمل فى كل المراكز والقرى فى وقت واحد والاستمرار فى الحملة حتى تحقيق المستهدف.

استخدام سنون استعمال مرة واحدة لكل رأس

وقال «بشار»، إنّ عدد الفرق المنتشرة فى مراكز ومدن وقرى المحافظة 105 لجنة، وأنّ غرفة العمليات بالمديرية والإدارة البيطرية ستُتابع أعمال التحصين والترقيم، لافتاً أنّه تم تخصيص سن إبرة لكل رأس ماشية، ويتم تسجيل ذلك فى دفاتر لأن كل رأس ماشية لها رقم قومى، وسيتم استخدام سنون استعمال مرة واحدة لكل رأس، ويقوم بالتحصين فريق عمل مدرب على أعلى مستوى، مع اتباع الأمان الحيوى والتحصين من بيت لبيت، للحفاظ على الثروة الحيوانية، وتقديم كل الدعم للفلاحين والمربيين، مشدداً على أهمية الترقيم والتسجيل والتأمين، لضمان نجاح الحملة وحصول المربى على حقوقه، والتنبيه على المربين بضرورة تقديم جميع الماشية للأهمية القصوى.