إقبال كبير على زيارة متحف كفر الشيخ خلال أيام عيد الأضحى (صور)

شهد متحف الآثار في كفر الشيخ إقبالاً كبيراً من الزوار خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث حرصوا على التقاط الصور التذكارية أمام القطع المعروضة.

سعر تذكرة دخول المتحف

وتسجل أسعار تذاكر دخول المتحف 20 جنيهاً للمصريين، و10 جنيهات للطالب المصري، بينما بلّغت أسعار تذاكر دخول المتحف للزائر الأجنبي 120 جنيها، و60 جنيها للطالب الأجنبي، وجرى وضع مسار للزيارة خاص بذوي الاحتياجات الخاصة وبطاقات الشرح بطريقة برايل.

متحف كفر الشيخ

وقال الدكتور أسامة فريد، مدير متحف كفر الشيخ، إنّ المتحف شهد إقبالاً كبيراً منذ اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك، لافتاً إلى أنّ قدوم الزوار يكون موزعاً على مدار اليوم، وسط تقديم كل الخدمات المتاحة لراحة الزوار.

توافد أبناء كفر الشيخ والمحافظات المجاورة على المتحف

وأوضح «فريد»، أنّ غالبية الزوار الذين توافدوا على المتحف خلال أيام عيد الأضحى المبارك، من أبناء محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة، مشيراً إلى أنّ المتحف تبلغ مساحته حوالي 6 آلاف و700 متر مربع، يضم 3 قاعات وهي الرئيسية، وبوتو، والعرض الدوري.

أهم المعلومات عن متحف كفر الشيخ

جدير بالذكر، أنّه جرى افتتاح متحف كفر الشيخ في عام 2020، وتبلغ مساحته 6 آلاف و700 متر مربع، ويضم 3 قاعات تشمل المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها في جبانة بوتو العظيمة، ومنطقة المعابد التي جرى الكشف بها عن عدد من القطع الأثرية المهمة التي تُجسد قصة الصراع بين «حورس» وعمه «ست»، بالإضافة للمواقع الأثرية الأخرى بكفر الشيخ، ومنها تمثال للمعبود «حورس الصقر»، وهو من أروع التماثيل التي اكتُشفت في مصر، إضافة لقطع أثرية تعود لعدد من العصور المتعددة منها ما هو «إسلامي، وقبطي»، وغيرهما من العصور.