توزيع لحوم 155 عجلا على الأكثر احتياجا في أسيوط خلال عيد الأضحى

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ذبح وتوزيع 155 عجلا كأضحية وتوزيعها على الأسر المستحقة بقرى ومراكز المحافظة، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي والوحدات المحلية المختلفة، وذلك خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

الجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني

وأوضح محافظ أسيوط، في بيان، توزيع لحوم الأضاحي بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك لإدخال السعادة والبهجة بتوصيل لحوم الأضاحي للاسر الاكثر احتياجاً في منازلهم ضمن والذي يحقق الغاية الشرعية والاجتماعية للمضحي وللمستحق.

توزيع لحوم الأضاحى

وأشار المحافظ ، إلى مراعاة التوزيع الجغرافي على مستوى المحافظة في عملية توزيع لحوم الأضاحي، لتغطية أكبر عدد ممكن وضمان عدالة التوزيع وتوصيل الخدمة لمستحقيها، داعياً منظمات المجتمع المدنى أن تحذو حذوها في مشاركة الحكومة فى تنفيذ خطط وبرامج التنمية الشاملة ودعم المجمتع في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.