إطلاق تدريب للشباب المقبل على الزواج في أسيوط ضمن مبادرة «مودّة»

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إطلاق تدريب للشباب المقبل على الزواج، ضمن مبادرة «مودة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم كيان الاسرة المصرية، وذلك وفقا للشروط التي وضعتها مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة، لاستهداف الشباب وذوي الهمم المقبلين على الزواج.

وحدة الأسرة المصرية

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة تسعى إلى وحدة الأسرة المصرية، والحد من نسب الطلاق التي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، وتساهم في رفع وعي الشباب المصري المقبل على الزواج وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لبناء أسرة سعيدة ناجحة.

شروط المشاركة بالمبادرة

وأوضح مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة، أنه يشترط في الراغبين في التقدم للتدريب أن لا يقل السن عن 18 عاماً ولايزيد عن 39 عاماً عند التقديم، وأن يكون أعزباً، وبالنسبة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة يشترط أن تكون الإعاقة سمعية أو بصرية أو حركية فقط.

وذكر، أن من يرغب الحصول على التدريب عليه التوجه إلى مقر مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط بمدينة اسيوط، بالدور الثاني لتسجيل بياناته، مع إحضار صورة بطاقة الرقم القومي، علما بأن آخر موعد للتقديم يوم الأربعاء المقبل، لافتا إلى أن التدريب سيكون فى محافظة الفيوم لمدة 3 أيام مع توفير وسيلة انتقال وإقامة وإعاشة، ولا يوجد صرف أي بدلات أو مصروف جيب للمشاركين، ولمزيد من الاستفسارات الاتصال بالرقم (01559900479).