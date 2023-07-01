خبير: الاقتصاد كان يعيش على المسكنات قبل ثورة 30 يونيو

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إنّ الاقتصاد المصري كبيرا ومتنوعا، لا يعتمد على قطاع واحد فقط، إذ إنّه الأكثر تنوعا في المنطقة، ويعتمد على قاعدة كبيرة من المستهلكين بنحو أكثر من 100 مليون مستهلك، لكنه كان يعاني من تأخر عمليات تطوير هياكله فضلا عن تباطؤه الشديد في التطور بسبب الاضطرابات السياسية بعد عام 2011، وهذا ما جعل كثير من دول العالم تسبق في عمليات التقدم والازدهار.

عودة الاقتصاد لمساره الطبيعي

وأضاف «جاب الله»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الاقتصاد المصري كان يعيش على المسكنات قبل ثورة 30 يونيو، إذ إنّ المواطن كان لا يشعر بفداحة الموقف، نظرا إلى أنّه كان يتم استهلاك الاحتياطي الاستراتيجي، مؤكدا عودة الاقتصاد إلى مساره الطبيعي والمأمول بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الأهداف المُخططة

وأوضح أنّ الأهداف التي نرجو تحقيقها الفترة المقبلة ثابتة، وتتمثل في الاستراتيجية الوطنية 2030 التي تتفق مع الاستراتيجية الأممية، إذ يتم خلالها استهداف معدلات نمو مرتفعة وزيادة حجم الاقتصاد ودفع وتحفيز المشروعات الكبرى فضلا عن تشجيع القطاع الخاص من أجل خلق فرص عمل للشباب، موضحا أنّ هذه الاستراتيجية تكونت من برنامجين اقتصاديين أساسيين، الأول هو نوفمبر 2016-2019، ويتركز على إصلاح مالية الدولة حتى تكون قادرة على قيادة عملية التنمية والانطلاق في المشروعات القومية من أجل خلق فرص عمل وتهيئة البينة التحتية للقطاع الخاص.