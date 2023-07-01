اعتماد عبدالله ابنة دمياط.. عاشت «أم وأب» لأولادها لمدة 20 سنة وتوفيت على جبل عرفات

اعتماد حامد عبد الله الشافعي، ابنة محافظة دمياط، توفى عنها زوجها منذ أكثر من 20 عاما، ولم تتزوج واختارت أن تبقى أرملة، وكدست حياتها لتربية أبنائها ولعمل الخير.

كانت محبوبة من الجميع من أقاربها وجيرانها، وطمحت بعد أن أدت رسالتها وزوجت أبنائها أن تؤدي فريضة الحج، وعندما ذهبت وأدت المناسك صعدت روحها إلى بارئها على جبل عرفات.

كانت الأب والأم وأدت رسالتها كاملة

تقول فاطمة عبده، إحدى جيران الحاجة اعتماد لـ«الوطن»، إن الأخيرة سعت كثيرا لتحقيق حلمها في زيارة بيت الله الحرام وأداء فريضة الحج، وذلك بعد أن تعبت لسنوات طويلة في تربية أبنائها وزوجتهم، مؤكدة أنها «منذ أن توفي عنها زوجها تحملت المسؤولية كاملة فكانت الأب والأم لهم، وبالفعل قدمت وجهزت الأوراق وسعت في الإجراءات، لكن لم تكتمل التأشيرة فحزنت بشدة، وأخذت تصلي وتدعو طوال الوقت دعاء المشتاق، ثم دعت أن تذهب إلى الحرم وتموت بعدها».

وأضافت: «استجاب لها رب العالمين، وبالفعل جاءت التأشيرة على آخر لحظة بعد أن فقد الجميع الأمل، لكنها كانت متيقنة أنها ستذهب، وعندما جاءها هذا الخبر كانت في غاية السعادة».

صعدت روحها إلى ربها في أطهر بقاع الأرض

وتابعت فاطمة عبده: «سبحان الله عندما سافرت وهي مشتاقة ومسرعة، توفيت على جبل عرفات في أطهر بقاع الأرض، وجرى دفنها هناك كما أوصت وكانت تتمنى، كما أوصت على أبنائها، وتركتهم لحياتهم، بعدما أدت رسالتها كأم كاملة، وبعد أن أدت فرائض ربها كاملة».