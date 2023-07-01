عالم أزهري لـ«قناة الناس»: يجب على الابن طاعة والده وعدم إدخال الحزن لقلبه

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنَّ البيعة العامة غير المشروطة هي التي تدخل تحت بند قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا ..» افعلوا كذا واجتنبوا كذا، مؤكدا أنه على المسلم أن «كل عقد لا بد أن يُوفي به».

جبر: يوجد بين الأب وابنه بيعة عامة

وأضاف «جبر» خلال تقديمه برنامج «اعرف نبيك» المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّه توجد بين الأب وابنه بيعة عامة وبناء عليها يجب على الابن طاعة الأب وبره وعدم إدخال الحزن على قلبه وألا يسير إلا تحت طوعه ويحفظ غيبته وتُسمى بيعه عامة.

حب لأخيك ما تحب لنفسك

وتابع عالم الأزهر الشريف: «كذلك مع أمك وسائر المسلمين بأن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك وأن تحسن الظن بالمسلمين وتنصحهم»، موضحا أنَّ البيعة العامة لأوامر الشرع العامة التي يلم بها الجميع و«على المسلم أن تجنبه لسانك ويدك وعرضك» و«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده».