 الإنتاج الحربي تنظم ندوتين توعويتين للعاملين عن «بر الوالدين»

نظمت وزارة الإنتاج الحربي ندوتين توعويتين بعنوان «ثمار بر الوالدين»، تزامناً مع حلول شهر رجب الفضيل وفي ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بتنظيم الندوات التوعوية للعاملين والعاملات بمختلف الشركات والوحدات التابعة.

وأشار المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر إلى أن الندوة حضرها عدد من العاملين والعاملات الممثلين لمختلف الشركات والوحدات التابعة للوزارة، وحاضر بالندوة الشيخ هانيء محمد عباس سويد والذي تحدث عن وجوب برّ الإنسان بوالديه وفضل وثمار برهما فكلما زادت طاعة الإنسان ورحمته بوالديه كلما زاد أجره عند الخالق واتسع رزقه.

ولفت إلى وجود صور عديدة لبر الوالدين مثل الإنفاق عليهما، الدعاء لهما، حُسن صُحبتهما والجلوس معهما ومؤانستهما وإدخال البهجة إلى قلبيهما، توجيه الثناء والكلام الطيب لهما، الابتعاد عن إغضابهما وإزعاجهما، تقبل نصحهما، عدم التضجر والتململ من طلباتهما.

تنمية قدرات العاملين فكرياً وتعريفهم بحقوقهم

وأوضح «بكر» أن تنظيم هذه الندوات يأتي في إطار حرص وزارة الإنتاج الحربي على تنظيم ندوات توعوية تثقيفية للعاملين بالإنتاج الحربي في مختلف مجالات المعرفة «دينية – اجتماعية – صحية»، تنفيذاً لتوجيهات وزير الدولة للإنتاج الحربي بتنمية قدرات العاملين فكرياً وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم ونشر الوعي الثقافي لهم بما ينعكس بالإيجاب على تطوير عقليتهم وتحسين مستوى معيشتهم وزيادة إنتاجيتهم.

حُسن تربيتهم وعدم التفرقة بين الأبناء

بدورها أشارت أمل عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص إلى أنه تم خلال الندوتين التأكيد على أن الوالدين عليهما أيضاً دور في إعانة الأبناء على برهم من خلال حُسن تربيتهم وعدم التفرقة بين الأبناء ووجوب تفهّم المتغيرات المصاحبة لكل مرحلة عمرية يمرون بها.