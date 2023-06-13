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«الإفتاء» عن طاعة الوالدين بطلاق الزوجة: ليس في الحقوق عقوق

كتب:

منى صلاح
08:25 م | الثلاثاء 13 يونيو 2023
الدكتور محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء

الدكتور محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء

أجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل بأن والديه يرفضون زوجته ويطالبونه بتطليقها رغم إنها سيدة صالحة، هل رفضي لطلاقها في عقوق للوالدين، وطلاقها بر لهما؟. 

أمين الفتوى: ليس في الحقوق عقوق

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع علي فضائية الناس، اليوم الثلاثاء: «ليس من حق أحد ولو كان أبوك وأمك، فليس في الحقوق عقوق، حتى لو رفضت هذا مش عقوق، ولو طلقتها ليس برا لهما، الأم والأب لهما رؤية ونظره، هذه تخصهم وينبغي أن تسمع لنصحهم وفى النهاية القرار بيدك».

صدام قبل الطلاق

وأوضح: «دلوقتي في صدام، بس لازم تعرف إن طلاقها والزواج بأخرى مثلا ليس برا لوالديك، أو رفض طلاقها يعتبر عقوق، لازم تفهم إن القرار ده بتاعك أنت محدش له علاقة به».

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بقلم منى صلاح