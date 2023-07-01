شريف صالح: وضع الصعيد على خطة التنمية بعد ثورة 30 يونيو

قال اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إنه قبل ثورة 30 يونيو كانت محافظات الصعيد تواجه تحديات كثيرة ولم تكن هناك تنمية في الصعيد.

خطة الدولة الرئيسية للتنمية

وأوضح «صالح» في مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس السيسي بعد ثورة 30 يونيو وجه اهتماما خاصا بالصعيد ووضع الصعيد على خطة الدولة الرئيسية للتنمية، متابعا: «الدولة وضعت خطة على أسس علمية للنهوض بالصعيد وتنميته».

مشروعات تنموية في مجال البنية الأساسية

وتابع صالح: «الدولة استثمرت 1.8 تريليون جنيه في الصعيد لتنفيذ مشروعات تنموية كبرى، ومنذ تولي الرئيس السيسي رئاسة الجمهورية تم تثبيت دعائم التقدم لتحقيق أعلى معدلات التنمية، والدولة خططت لتنفيذ مشروعات تنموية في مجال البنية الأساسية وتم تدشين محاور وطرق وكباري لربط محافظات الصعيد».