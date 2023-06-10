حبس المتهم بالنصب على المواطنين في سوهاج.. اعرف العقوبة القانونية

أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بحجة توظيفها في مجال الاستثمار العقاري، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها بشأن الواقعة.

تفاصيل ضبط صاحب مكتب مقاولات في سوهاج

وحسب ما أعلنته وزارة الداخلية، فإن المتهم هو صاحب مكتب مقاولات في سوهاج، وأنه أقنع المواطنين كذباً بقدرته على توظيف أموالهم في مجال الاستثمار العقاري، على أن يحصلوا على أرباح شهرية مقابل استثمار أموالهم معه، وجمع من المواطنين نحو 7 ملايين جنيه.

بعد استيلاء المتهم على أموال ضحاياه، توقف عن دفع أي أرباح شهرية، كما أنه رفض أيضاً رد أصل المبالغ التي حصل عليها، وتهرب من المواطنين بعدما طالبوه كثيراً برد أموالهم.

وأعلنت وزارة الداخلية، أمس الجمعة، القبض على المتهم بالنصب على 7 مواطنين في سوهاج، وجرت إحالته إلى النيابة العامة، ليخضع المتهم لجلسة تحقيق اعترف من خلالها بتفاصيل الواقعة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

ويقول المحامي رامي ربيع مقلد، لـ«الوطن»، إن المتهم بالنصب على المواطنين في سوهاج، ينتظر عقوبة قانونية نصت عليها المادة 336 من قانون العقوبات، كالتالي: «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له، ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة».