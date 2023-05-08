العقوبة القانونية لتعذيب وقتل الحيوانات.. تصل إلى الحبس

خلال الفترة الماضية، جرى تفعيل قانون العقوبات لكل من ضرب أو قتل حيوانًا خاصةً بعد واقعة قتل قطة على يد شخص والتي تلتها واقعة أخرى مشابهة، لذلك خلال السطور التالية تستعرض «الوطن» تفاصيل عقوبة قتل الحيوانات، حسب ما جاء في القانون المصري.

العقوبة: الحبس مع الشغل

وتنص المادة رقم 355 من قانون العقوبات المصري، أنه يعاقب بالحبس مع الشغل:

أولاً: كل من قتل عمدًا دون مقتضى حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررًا كبيرًا.

السجن لكل من سم حيوانا

ثانيًا: أنه كل من قام بسم حيوان من الحيوانات المذكورة في الفقرة السابقة، أو كل من شرع فى ارتكاب الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل لمدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.

كما نصت المادة رقم 356 من ذات القانون، أنه إذا تم ارتكاب الجرائم التي نص عليها ليلاً تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.

كما نصت المادة 357 من ذات القانون أنه يتم المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة لكل من قام بقتل حيوان عمدًا ودون مقتضى أو سم حيوان من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضررًا كبيرًا.