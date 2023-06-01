حملات لضبط وصلات المياه غير القانونية في مدن القناة.. اعرف العقوبة

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، شن حملات مكبرة من إدارة الرقابة والمتابعة، ورئيس قطاعات الإسماعيلية، والسويس وبورسعيد، لحصر واتخاذ الإجراءات القانونية ضد التعديات والمخالفات ووصلات المياه الخلسة.

وأضاف عصمت، في تصريحات خاصة، أنّه تمّ قطع المياه عن بعض المنشآت التي كانت تسرق مياه الشرب بصورة غير قانونية، والتي يلجأ إليها البعض لسرقة المياه.

استهداف مغاسل السيارات

وقال عصمت، في بيان صحفي، إنّه خلال الحملة المكبرة، استهدفت الحملات مغاسل السيارات المنتشرة والمتعدين على مياه الشرب باستخدام كميات كبيرة منها في غسل السيارات، ما يعد إهدارًا للمال العام ويحاسب عليها القانون.

وأضاف عصمت أنّه يجرى فحص عدادات المياه وتحصيل المتأخرات، ورفع الوصلات الخلسة، والتي يلجأ إليها البعض لسرقة مياه الشرب، هروبا من اتخاذ كل الإجراءات القانونية للتوصيل.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه جارٍ تنفيذ أعمال غسيل شبكات مياه الشرب في جميع قرى ومراكز ومناطق إقليم «السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد»، بالتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز والوحدات المحلية؛ لتأكيد الالتزام بالجدول الزمني المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير.

الحبس وغرامة 100 ألف جنيه

وقال محمد سعد محامي، إن قانون المياه الجديد له بنود رادعة خاصة في إتلاف وسائل أو مرافق خاصة بمياه الشرب والصرف الصحي، إذ تصل فيها الغرامة إلى 100 ألف جنيه إلى جانب عقوبة الحبس.

وتابع بأنّ قانون مياه الشرب نص على أن من يسرق المياه فقد يتعرض للحبس لمدة عامين والغرامة 100 ألف جنيه، والحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه لتوصيل مياه دون علم، والحبس 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 3 آلاف جنيه لكل من يعطل مرفق المياه، فيما وصلت غرامة رش الشوارع، إلى 20 ألف جنيه.