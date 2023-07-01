دعاء الصفا والمروة.. ماذا يمكن أن يقول الحاج؟

يعد السعي بين الصفا والمروة من أركان الحج الذي لا يكون الحج إلا به، وفي هذه الأيام، التي يؤدي فيها المسلمون مناسك فريضة الحج المختلفة، أوضح مجمع البحوث الإسلامية، التابع للأزهر الشريف، دعاء الصفا والمروة، وما يمكن قوله أثناء أداء هذه الشعيرة من بين شعائر الحج.

دعاء الصفا والمروة.. مجمع البحوث يوضح

وقال مجمع البحوث الإسلامية، عبر منشور له، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن دعاء الصفا والمروة، في كل شوط من أشواطها، يبدأ عند توجه الحاج إلى جبل الصفا، حيث يقرأ قول الله تعالى: (إن الصفا والمَرْوَةَ مِن شَعَائر الله) ثم يقول: نبدأ بما بدأ الله به، وينظر إلى الكعبة أو متجها إلى الكعبة ويقول: الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكَ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده»، على أن يكررها ثلاثا.

دعاء الصفا والمروة.. الدعاء بخيرات الدنيا والآخرة

وأوضح مجمع البحوث الإسلامية، التابع للأزهر الشريف، من خلال منشوره، فيما يخص دعاء الصفا والمروة، في كل شوط من أشواط السعي بينهما، أن للحاج بعد ذلك، أن يدعو الله عز وجل في كل شوط بخيرات الدنيا والآخرة، مشيرا إلى أنه إذا وصل إلى جبل المروة وصعد عليه، يقول نفس الأذكار والدعوات التي كان قالها على جبل الصفا.