دعاء يوم الجمعة.. «اللهم اشملنا بعطفك ومغفرتك وتولّنا برحمتك»

يحرص الكثيرون من المسلمين على ترديد دعاء يوم الجمعة، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم، أوصى في أحاديثه النبوية الشريفة، بأن يكثر المسلم من الذكر والدعاء وقراءة القرآن في هذا اليوم المبارك، لما لما من فضل عظيم، إذ خص الله هذا اليوم بساعة استجابة للدعوات.

وحول دعاء يوم الجمعة، تستعرض «الوطن» بعض الأدعية التي يستحب ترديدها في هذا اليوم المبارك، التي ذكرها الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، وقال فيها إن من دعاء يوم الجمعة قول:

دعاء يوم الجمعة

- «اللهم ارفعني بأخلاقي ولا تجعل في قلوب الناس شيء علي ولا في قلبي شيء عليهم، واجعل سيرتي حسنة وأحسن ذكري بينهم في حياتي وبعد مماتي».

- «اللهم سخر لي الأرض ومن عليها، والسماء ومن فيها وعبادك الصالحين من حولي اللهم سخر لي كل من تولى أمري وارزقني من حظوظ الدنيا أجملها».

- ا«للهم سخر لي كل شيء ولو كان في نظري مستحيلًا، يا رب حقق لي أمنيتي وبشرني بما انتظر، ربي حلمي وضعته في كف الرجاء وأرسلته إليك وأملي بك».

دعاء الشفاء يوم الجمعة

وحول دعاء يوم الجمعة، فإنه يجوز ترديد الدعاء التالي:

ا«للهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كل شيء، أن تمن علينا بالشفاء العاجل، وألا تدع فينا جرحا إلا داويته، ولا ألما إلا سكنته، ولا مرضا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولّنا برحمتك يا أرحم الراحمين».