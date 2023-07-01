هل هناك دعاء مخصص لرابع أيام العيد؟.. أزهري يجيب

يحرص الكثير من المسلمين على الإكثار من الأدعية والأعمال الخيرية طوال أيام العيد باعتبارها أيام مفتوحة وفرصة للتقرب إلى الله، وبدأ البعض يتساءل خلال الساعات الماضية عما إذا كان هناك دعاء محدد لليوم الرابع من العيد أم لا؟

وتجيب الوطن خلال السطور التالية عن سؤال ما إذا كان هناك دعاء محدد لليوم الرابع من العيد أم لا، إذ قال الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف إنه لا يوجد دعاء محدد يمكن ترديده في رابع أيام العيد، مؤكدا أن الدعاء مباح في أي وقت.

وأوضح رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف قائلا: للمسلم أن يطلب ما يشاء من ربه من خير الدنيا والآخرة والأمر فيه سعة.

أدعية رابع يوم العيد

ومن الأدعية الممكن ترديدها في رابع أيام العيد الأدعية التالية:

- اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ.

- اللهم يا من تملك حوائج السائلين ارزقني وارزق من أحب سرورا لا يشوبه حزن وسعادة لا يعكرها شقاء وعافية لا تزول، اللهم بعدد من سجد لك أسعدني وأسعدهم واغفر لي واغفر لهم وفرج همي وهمهم ويسر أمري وأمرهم.

- اللهم اكتب لي أياما جميلة اسعدني بتفاصيلها واغمرني بخيرك الذي لا يفنى ربي ارزقني حظ الدنيا ونعيم الآخرة.

- اللهم سخر لنا من الأقدار أجملها ومن السعادة أكملها، ومن الأمور أسهلها، ومن الخواطر أوسعها ومن حوائج الدنيا أيسرها وأحسنها.

- اللهم ارزقني مفاجأة جميلة وخبر أنتظره من غير حول مني ولا قوة.

- اللَّهمَّ اكفِني بحلالِك عن حرامِك واغنِني بفضلِك عمَّن سواك.

- اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ العَجْزِ والكَسَلِ، والجُبْنِ والبُخْلِ والهَرَمِ، وأَعُوذُ بكَ مِن عَذابِ القَبْرِ، وأَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ المَحْيا والمَماتِ.