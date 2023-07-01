تفاصيل «أجندة 47».. تعهد ترامب بتنفيذها حال فوزه برئاسة أمريكا

يسعى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى العودة للبيت الأبيض مجدداً عبر انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، وهي الانتخابات التي يحاول الفوز بها بشتى الطرق، حيث أخذ يطلق الكثير من التصريحات والوعود، مؤكداً أنه سيعمل على تنفيذها، حالة فوزه برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى.

وأعلن ترامب مؤخراً عن حزمة من الوعود الانتخابية، ضمن سلسلة من أشرطة الفيديو، بعنوان «أجندة 47»، في إشارة إلى أن الرئيس المقبل سيكون السابع والأربعين في تاريخ الولايات المتحدة، متعهداً بأن يجعل «أمريكا دولة عظيمة ومجيدة مجدداً».

10 مدن مستقبلية على الأراضي الفيدرالية

ومن أكثر الوعود اللافتة التي أطلقها ترامب، مسابقة لتصميم ما يصل إلى عشر مدن مستقبلية حديثة، بمساحة تناهز مساحة واشنطن، على أراض تابعة للحكومة الفيدرالية، على أن تتضمن هذه المدن الحديثة مصانع متطورة.

ويرى ترامب سكان هذه المدن يتنقّلون على متن سيارات طائرة، في استعادة لمسلسل الرسوم المتحركة «ذا جيتسونز»، الذي عرض في الستينيات، وروى قصة عائلة في عالم مستقبلي.

«تحية إلى أمريكا» احتفالات لمدة عام

ومن ضمن وعود الرئيس الأمريكى السابق، اقترح ترامب «تحية إلى أمريكا»، إحياءً لمرور 250 عاماً على إعلان الاستقلال، مع سنة كاملة من الاحتفالات بين 2025 و2026، تبدأ في يوم الذكرى الذي يحل في أواخر مايو، وتختتم بعد عام بذكرى الاستقلال في الرابع من يوليو.

ونوه ترامب إلى أنه سيعمل مع كل حكام الولايات الخمسين، الجمهوريين والديمقراطيين على السواء، لإقامة معرض فريد يستمر عاماً، ويضم أجنحة من كل الولايات الخمسين.

الجنسية الأمريكية وتجميل المدن

كما أعلن ترامب عن اعتزامه إطلاق حملة تجميل واسعة، لتحسين المدن الأمريكية، ويرغب رجل الأعمال الثري، الذي برز في المجال العقاري، أن تحل عمارة تقليدية مذهلة مكان الأبنية الغريبة الشكل.

كما ينوي ضمن مشروعه، إعادة تسمية الشوارع لتكريم وطنيين أمريكيين عظماء، بينما سيتم نقل المشردين الذين يواجهون خطر التوقيف، إلى مخيمات مقامة على قطع كبيرة من الأراضي غير المكلفة.

الحرب على المخدرات وإعادة النظام

وكذلك، تعهد ترامب بإدراج كارتيلات المخدرات المكسيكية على اللائحة الأمريكية للمنظمات الإرهابية، وفرض عقوبة الإعدام على تجارها ومهرّبي البشر، كما وعد بالعفو عن جزء كبيرمن مثيري الشغب الذين تم توقيفهم على إثر اقتحام مبنى الكابيتول في يناير 2021.

وقال الرئيس الجمهوري السابق إنه سيلزم الشرطة بتطبيق سياسة الإيقاف والتفتيش للبحث عن حيازة المدنيين للأسلحة أو المخدرات، وتعهد بنشر الحرس الوطني لإعادة الأمن والنظام في المدن ذات التوجهات الليبرالية، وسيحقق في رفض المدعين المتطرفين الماركسيين معاقبة الإخلال بالنظام، كما تعهد بأن يضمن بشكل كامل أمن الحدود، ويضع حداً لهجرة اليد العاملة غير الماهرة.

وكان ترامب قد أكد في مايو الماضى، أنه سيصدر أمراً تنفيذياً ينهي السياسة المعتمدة منذ زمن طويل بمنح الجنسية الأمريكية للمولودين في الولايات المتحدة لوالدين لا يحملان وثائق ثبوتية.