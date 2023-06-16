وكالة أمريكية تكشف عدد سنوات ترامب في السجن حال إدانته بتهمة التجسس

يواجه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، 37 تهمة جنائية، 31 بينها بموجب قانون التجسس، وتعود إلى احتفاظه بوثائق سرية تخص الدفاع الوطني، بعد مغادرته البيت الأبيض، حيث تصل عقوبة التهمة الواحدة بالتجسس إلى 10 سنوات في السجن، وفق تقرير سابق لصحيفة «نيويورك تايمز»، الأمريكية.

وتعد تلك القضايا مؤشرا على الخطر القانوني الذي يمكن أن يواجهه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مقارنًة بينه وبين قضية، عميل وكالة الأمن القومي الأمريكية «أن.أس.إيه»، هارولد مارتن، بحسب وكالة «أسوشيتد برس».

قضية تجسس هارولد مارتن

وأضافت الوكالة الأمريكية: «هارولد مارتن تمت متابعته عام 2016 بموجب قانون التجسس في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث عُثر على وثائق بحوزته، تضم معلومات سرية مسروقة، وتضمنت أسماء ضباط مخابرات سريين في أمريكا»، مشيرة إلى أنه اعترف بذنبه، ورغم ذلك حكم على مارتن بالسجن لمدة تسعة أعوام، بينما الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لم يعترف بأي ذنب بخصوص التهم الموجهة إليه.

ويرى خبراء في الولايات المتحدة الأمريكية، أن كثيرين مثل «مارتن»، الذين اعترفوا بالذنب ومسؤولية أفعالهم، تعرضوا رغم ذلك لعقوبات بالسجن امتدت سنوات.

قانون التجسس في الولايات المتحدة الأمريكية

ويعاقب على جريمة قانون التجسس بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، على الرغم من أنه نادرا ما تقترب الأحكام المسلطة على مرتكبي الجرائم الفيدرالية، من الحد الأقصى، لكن بغض النظر عن عملية الاحتفاظ بوثائق سرية، حدد المدعون أيضا عدة عوامل قد تزيد من تعقيد وضعية الرئيس الأمريكي السابق ترامب.

عوامل تزيد من تعقيد وضعية ترامب في قضية التجسس

وترامب متهم أيضا بالسعي لتجنيد أشخاص آخرين للتستر على الأفعال المتهم بها، بما في ذلك محام ومساعدوه لإخفاء السجلات عن المحققين، إضافة إلى اتهامه بعرض بعضها على أشخاص.