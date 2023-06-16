تعرف على موعد محاكمة ترامب في قضيتي «ستورمي دانيالز» و«جين كارول» (فيديو)

أعلن قاضي المحكمة العليا لمقاطعة نيويورك الأمريكية، خوان ميرشان، تفاصيل محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مؤكدا أن موعد محاكمة ترامب سيبدأ في 25 مارس 2024.

تحديد موعد محاكمة ترامب في قضية ستورمي دانيالز

وموعد محاكمة ترامب تحدد في القضية المتعلقة بدفع الرئيس الأمريكي السابق أموال للممثلة الأمريكية ستورمي دانيالز لشراء صمتها قبل الانتخابات الرئاسية في عام 2016 بشأن علاقة مزعومة معها.

وأبلغ قاضي المحكمة العليا لمقاطعة نيويورك الأمريكية، قبل تحديد موعد محاكمة ترامب، خلال جلسة الاستماع القصيرة التي حضرها ترامب افتراضيا بأنه يجب ألا يحدد موعدا لأي شيء من شأنه أن يتعارض مع المحاكمة، والتي ستتم خلال فترة الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري المؤهلة لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأكد القاضي الأمريكي أنه راجع الأمر الذي يقيد ترامب فيما يمكنه وما لا يمكنه فعله بشأن القضية والأدلة التي تم تسليمها إلى فريق الدفاع من قبل المدعين قبل المحاكمة.

موعد محاكمة ترامب في قضية تشهير جين كارول

وفي قضية أخرى، حدد قاض أمريكي موعد محاكمة ترامب في قضية التشهير التي أقامتها الكاتبة الأمريكية جين كارول ضد الرئيس الأمريكي السابق، وهى القضية الأساسية التي رفعتها الكاتبة في عام 2019، وسيكون الموعد في أوائل شهر يناير 2024.

وبحسب ما ذكرت قناة «ABC News» الأمريكية، فإن القاضي لويس كابلان، حدد موعد للمحاكمة في 15 يناير 2024، للقضية التي تزعم فيها كارول أن ترامب قام بتشويه سمعتها في 2019 ونفى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كافة الاتهامات.