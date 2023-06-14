كيف دافع دونالد ترامب عن نفسه في قضية الوثائق السرية؟.. غادر المحكمة دون قيود

ظهر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب أمام محكمة فدرالية في ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، متهما في قضية جنائية تعد الأولى بتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، لاحتفاظه بوثائق حكومية سرية تتعلق بالأمن القومي عقب ترك منصبه، مرتديا بدلة داكنة اللون وربطة عنق حمراء في وضع كئيب ملتزم السكون.

دافع دونالد ترامب عن نفسه، وطالب بالحصول بالبراءة، لأنه غير مذنب في جميع التهم الجنائية الموجهة له بشأن احتفاظه بوثائق سرية، والكذب على بعض المسؤولين، الذين سعوا إلى استعادتها أمام قاضي المحكمة جوناثان جودمان، بحسب شبكة سي .إن. إن الأمريكية.

وسمح القاضي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بمغادرة المحكمة الفدرالية، دون شروط أو قيود للسفر، كما لم توجه إليه غرامات مالية.

أول تعليق من دونالد ترامب عقب المحاكمة

ووصف دونالد ترامب جميع التّهم الجنائية التي اتهم بها بسوء استغلال بأنه «شريرا» و«شنيعا» للسلطة في تاريخ أمريكا، وتدخلا في الانتخابات، وذلك خلال كلمته التي ألقاها أمام عدد كبير من أنصاره في ناديه للجولف في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، بعد عودته من ولاية ميامي.

يذكر أنها ليست الأولى من نوعها الذي يمثل فيها دونالد ترامب أمام المحكمة، فهي المرة الثانية خلال العام الجاري، ولكن تلك القضية تمثل أكثر خطورة لأنها متعلقة بوثائق سرية تتعلق بالأمن القومي للبلاد.

ويشار إلى أن دونالد ترامب البالغ من العمر 79 عاما متّهما بالاحتفاظ بـ وثائق حكومية سرية استولى عليها بشكل غير قانوني إلى منزله، في ولاية فلوريدا بعد انتهاء منصبه عام 2021،، كما رفض تسليمها حين طلب منه رسميا ذلك.