دعاء إتمام الحج.. من الأوقات المستحب الدعاء فيها

يستعد حجاج بيت الله الحرام للانتهاء من مناسك الحج، وهي الفريضة التي فرضها الله سبحانه وتعالى على من استطاع إليه سبيلا من عباده المسلمين، وفي هذه الفريضة، يعد الدعاء من أفض الأعمال التي يتقرب بها الحاج إلى ربه، ومن بين الأدعية التي يرددها الحاج، خاصة مع اقتراب نهاية موسم الحج، هو دعاء إتمام الحج.

فضل دعاء إتمام الحج

لا يوجد دعاء محدد أو صيغة محددة لدعاء إتمام الحج، ولكن بشكل عام، قالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، ردا على سؤال أحد متابعيها حول استجابة الدعاء بعد الطاعات: إنه «يستحب الدعاء بعد الانتهاء من العبادات»، مشيرة إلى أنه من فضل الله تعالى على عباده المسلمين، أنْ جعل لهم «هيئاتٍ وأحوالًا وأمكنةً وأزمنةً يكون فيها الدعاء أقرب للقبول وأرجَى للإجابة».

وأوضحت دار الإفتاء أن من الأوقات التي يكون فيها الدعاء أقرب للقبول، ومنها خواتيم العبادات والطاعات، مشيرة إلى أنه يستحب للمسلم أن يدعو في هذه الأوقات لنفسه ولغيره، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو للحاج عند تمام حجه، ولصائم رمضان عند فطره وغير ذلك.

دعاء إتمام الحج

ومن الأدعية التي يمكن أن يقولها الحاج عن إتمام الحج، يمكن أن يقول: «اللهم زِدْ هذا البيت تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابة، وزِدْ من شرَّفه وكرَّمه ممَّن حجَّه أو اعتمره تشريفًا وتكريمًا وتعظيمًا وبرًّا، اللهم أنت السلام، ومنك السلام، فحَيِّنَا ربنا بالسلام».

ويمكن أن يقول أيضا: «رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ».

وله أن يقول: «رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاَةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء، رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَاب.».