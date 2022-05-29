«التضامن»: لا يجوز التنازل للغير عن فرصة الحج بعد إتمام الإجراءات

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى أنه لايجوز التنازل عن فرصة الحج لغير المرشحين الأصليين بعد إتمام الإجراءات، وذلك للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية 2022، لافتة إلى أن مجلس أمناء المؤسسة القومية للحج، حدد تكلفه برنامج رحلة الحج هذا العام بنحو 87 ألف جنيه، غير شاملة سعر تذكرة الطيران.

المستندات المطلوبة للفائزين بحج الجمعيات الأهلية

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن هناك العديد من المستندات المطلوبة للفائزين بحج الجمعيات الأهلية تتمثل فيما يلي:

- أصل جواز السفر صالح لمدة عام من تاريخ 11 مايو 2022.

- صورتين من أول صفحة فقط من جواز السفر.

- 10 صور شخصية خلفية بيضاء مقاس «4 × 6»، 80% من مساحة الوجه داخل مظروف.

- فيش جنائي مميكن موجه للحج.

- الحصول على جرعة من لقاح شلل الأطفال المُعطل «IPV» بمدة لا تقل عن 4 أسابيع ولا تزيد عن 12 شهرا.

- استخراج شهادة «QR-CODE» تثبت الحصول على اللقاح.

- يشترط تقديم نتيجة فحص سلبي «PCR» لفيروس كورونا لعينة سُحبت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة العربية السعودية.

- شهادة طبية من مستشفى حكومي معتمدة بخاتم النسر.

- بيان الموقف التجنيدي لمن هم في سن التجنيد.

- تقديم شهادة صحية صادرة من وزارة الصحة والمدرج بها التطعيمات «لقاح الإنفلونزا الموسمية واللقاح الرباعي ACYW 135، لقاح الحمى الشوكية بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 3 سنوات».

اختيار 3 آلاف حاج من بين أكثر من 17 ألفا

وأشارت التضامن إلى أنه تم اختيار 3 آلاف حاج من بين أكثر من 17 ألفا و500 مواطنا، قاموا بتسجيل طلباتهم بالموقع الإلكتروني المخصص لحج الجمعيات الأهلية.

وأكدت أنه سيتم توفير الوعظ الديني، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء ودليل للحجاج، مشيرة إلى أنه تم اختيار مشرف لكل 44 حاجًا.