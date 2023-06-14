خطوات طباعة تصريح أداء الحج بعد إتمام الحجز عبر منصة «أبشر»

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، خطوات طباعة تصريح أداء الحج باعتباره واحد من الإجراءات التي يجب توفيرها ضمن الأوراق المتعلقة بالمناسك والشعائر الرسمية التي تشترطها الوزارة في الرياض، بعد إتمام التقديم على الحج.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي إجراءات حجز تصريح أداء الحج لعام 1444 هجريا 2023 ميلاديا، على هذا النحو:

إجراءات حجز تصريح أداء الحج

وأوضحت الوزارة السعودية خطوات طباعة تصريح أداء الحج فضلا عن المنافذ الجوية لحجاج بيت الله الحرام، حيث تبدأ خطوات طباعة تصريح أداء الحج بعد إتمام الحجز، باتباع الخطوات الأتية:

- الدخول لصفحة «أبشر للأفراد».

- الدخول لقائمة الخدمات الالكترونية.

- يجب احتيار خدماتي.

- الدخول لقائمة وزارة الحج والعمرة.

- الضغط على طباعة التصريح الخاص بي.

وأشارت الحج والعمرة إلى المنافذ المخصصة لاستقبال حجاج بيت الحرام من كل بقاع العالم، وهي:

- مطار الملك عبدالعزيز الدولي جدة.

- مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي المدينة المنورة.

- مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز الدولي ينبع.

- مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

- مطار الملك فهد الدولي بالدمام.

- مطار الطائف الدولي.

- وبدأ مطار القاهرة الدولي في إطلاق أولى رحلاته الموسمية لأداء شعائر الحج للموسم الحالي يوم 10 يونيو، وتستمر حتى 23 يونيو إلى المدينة المنورة وجدة لنقل أفواج حجاج القرعة، وبعدها الجمعيات وشركات السياحة.

موعد عودة رحلات الحجاج من الأراضي المقدسة

كما نوهت شركة مصر للطيران في وقت سابق، بأن موعد رحلات عودة للحجاج بعد أداء المناسك تبدأ من يوم 1 يوليو المقبل وحتى 13 يوليو.