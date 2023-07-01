رئيس الاستخبارات الأمريكية: التمرد المسلح لمجموعة «فاجنر» يؤثر على روسيا

قال رئيس الاستخبارات الأمريكية، ويليام بيرنز، إن التمرد المسلح لمجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، سيؤثر على روسيا لبعض الوقت، معتبراً أن تحركات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أوكرانيا، تشكل «فشلاً استراتيجياً لروسيا»، على حد وصفه.

الاقتصاد الروسي تضرر بشدة

وأضاف «بيرنز»، بحسب قناة «العربية» الإخبارية، مساء اليوم السبت: «من الخطأ دوما التهوين من هوس بوتين بالسيطرة على أوكرانيا، كما أن التمرد المسلح في روسيا شأن داخلي، وروسيا ستصبح مستعمرة اقتصادية للصين بسبب أخطاء بوتين، الاقتصاد الروسي تضرر بشدة لأعوام مقبلة».