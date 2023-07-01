أوكرانيا تستهدف 24 وحدة مدفعية روسية في مواقع إطلاق نار خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، صباح اليوم، أنّ وحدات من القوات الصاروخية والمدفعية التابعة للجيش الأوكراني، أصابت 6 مجموعات من القوى العاملة الروسية والأسلحة والمعدات العسكرية، و3 مستودعات للذخيرة و24 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار خلال الـ(24) ساعة الماضية.

القوات الروسية تشن 8 هجمات صاروخية و58 ضربة جوية

ونقلت وكالة أنباء «يوكرين فورم» الأوكرانية عن الهيئة قولها - في بيان لها - فى اليوم الماضي: «شنّ الروس 8 هجمات صاروخية و58 ضربة جوية ونفذوا أكثر من 50 هجوما باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة على مواقع قواتنا ومنشآت البنية التحتية العسكرية والمدنية، في مناطق لوهانسك ودونيتسك وزابوروجيا وخيرسون.

صاروخ اسكندر-K يصيب مدرسة في منطقة دونيتسك

وعلى وجه الخصوص، أصاب صاروخ من طراز إسكندر-K مدرسة في سيرهيفكا بمنطقة دونيتسك، ما أسفر عن مقتل اثنين من المدنيين وإصابة 6 آخرين، بينما دمرت المدرسة بالكامل. ونتيجة قصف الروس لمبنى سكني في أنتونيفكا بمنطقة خيرسون أصيبت أسرة مع طفل بجروح، وتضرر إجمالي 30 مبنى سكنيا مدنيا.

وحذّرت الهيئة من أنّ احتمال وقوع مزيد من الهجمات الصاروخية والضربات الجوية على كامل أراضي أوكرانيا لا يزال مرتفعا للغاية، وأضافت - في بيانها - أنّ الطيران الدفاعي الأوكراني شنّ مع ذلك، 12 غارة على تجمعات القوى العاملة المعادية، إضافة إلى ضربة واحدة استهدفت منظومات صواريخ مضادة للطائرات.

وخلال الساعات الـ27 الماضية، أصابت القوات الصاروخية والمدفعية موقعا قياديا واحدا و6 مجموعات من الأسلحة والعتاد العسكري و3 مستودعات ذخيرة و24 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار ومحطة حرب تابعة للجيش الروسي.