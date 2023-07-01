رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

لطيفة التونسية ترتدي ملابس أغنية «بحب في غرامك» مع منى الشاذلي اليوم

كتب:

محمود الرفاعى
08:19 م | السبت 01 يوليو 2023
لطيفة

لطيفة

تعرض اليوم الحلقة الثانية للفنانة لطيفة التونسية مع الإعلامية منى الشاذلي عبر برنامجها معكم الذى يعرض عبر قناة dmc.

لطيفة التونسية تحل ضيفة على منى الشاذلي

من المقرر ان تظهر اليوم لطيفة التونسية فى الحلقة وهي مرتدية ملابسها في أغنية «بحب في غرامك» التي قدمتها منذ 30 عاما مرة أخرى خلال الحلقة وتعيد غناءها أمام جمهورها.

كما تتحدث لأول مرة عن أزمتها مع الفنانة اللبنانية إليسا بعد أن دخلت في مشكلة معها خلال حفل غنائي كبير أقيم نهاية العام الماضي.

لطيفة التونسية تتحدث عن تجربتها مع يوسف شاهين مع منى الشاذلي

كانت لطيفة التونسية تحدثت خلال الجزء الأول من حلقتها مع منى الشاذلي عن كواليس بطولتها لفيلم سكوت حنصور الذى قدمته مع المخرج يوسف شاهين.

كما كشف عن علاقتها بالموسيقار الراحل بليغ حمدي والشاعر الكبير عبد الوهاب محمد الذى ستقدم من كلماته أغنيتين جديدتين خلال الفترة المقبلة مع الموسيقار زياد الرحباني.

 

اقرأ المزيد:

لطيفة تكشف عن أزمة فيلم «سكوت هنصور»: رفضت مشهدا جريئا

لطيفة تروي تفاصيل أول لقاء ببليغ حمدي: «كان هيغمى عليا»

لطيفة تتصدر التريند في الوطن العربي بعد عرض حلقتها في معكم منى الشاذلي

لطيفة تروج لحلقتها مع منى الشاذلي: «عيشتني لحظات حلوة أوي» (صور)
بقلم محمود الرفاعى