لطيفة التونسية ترتدي ملابس أغنية «بحب في غرامك» مع منى الشاذلي اليوم

تعرض اليوم الحلقة الثانية للفنانة لطيفة التونسية مع الإعلامية منى الشاذلي عبر برنامجها معكم الذى يعرض عبر قناة dmc.

لطيفة التونسية تحل ضيفة على منى الشاذلي

من المقرر ان تظهر اليوم لطيفة التونسية فى الحلقة وهي مرتدية ملابسها في أغنية «بحب في غرامك» التي قدمتها منذ 30 عاما مرة أخرى خلال الحلقة وتعيد غناءها أمام جمهورها.

كما تتحدث لأول مرة عن أزمتها مع الفنانة اللبنانية إليسا بعد أن دخلت في مشكلة معها خلال حفل غنائي كبير أقيم نهاية العام الماضي.

لطيفة التونسية تتحدث عن تجربتها مع يوسف شاهين مع منى الشاذلي

كانت لطيفة التونسية تحدثت خلال الجزء الأول من حلقتها مع منى الشاذلي عن كواليس بطولتها لفيلم سكوت حنصور الذى قدمته مع المخرج يوسف شاهين.

كما كشف عن علاقتها بالموسيقار الراحل بليغ حمدي والشاعر الكبير عبد الوهاب محمد الذى ستقدم من كلماته أغنيتين جديدتين خلال الفترة المقبلة مع الموسيقار زياد الرحباني.