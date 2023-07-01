نشرة أخبار الثانوية العامة.. توزيع درجات مادتي الفيزياء والتاريخ

بدأ طلاب الثانوية العامة الاستعداد لمادتي التاريخ والفيزياء الذي تنطلق امتحاناتهم غدا وذلك بعد الاحتفال بعيد الأضحى المبارك ويبدأ الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباح الأحد المقبل، ويستمر لمدة 3 ساعات في جميع محافظات الجمهورية.

وتقدم «الوطن» لقرائها نشرة إخبارية لكل ما يخص الثانوية العامة خلال اليوم:

وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بفتح اللجان أبوابها من الساعة 8.15 صباحا، حيث ناشدت وزارة التربية والتعليم، أبنائها الطلاب، بالوصول مبكرا إلى لجان الامتحانات للانتهاء من إجراءات التفتيش بدقة، وكتابة البيانات على ورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية، قبل بدء الامتحان بـ10 دقائق.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط الاختبار التجريبي لطلاب الصف الثالث الثانوي، لـ امتحان الفيزياء الثانوية العامة والذي سيؤديه الطلاب غدا الأحد 2 يوليو، موضحة أن هذا الاختبار نموذج استرشادي لامتحان الفيزياء الثانوية العامة للطلاب، للتدريب على شكل الأسئلة المقالية والموضوعية وكيفية حلها، مؤكدة أنّها نسخة شبيهة للامتحان الذي يؤديه الطلاب غدا.

توزيع درجات مادة الفيزياء

وكشفت وزارة التربية والتعليم، عن تفاصيل توزيع درجات أسئلة امتحان الفيزياء الثانوية العامة 2023، وفقا لمواصفات المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، كما يلي:

- الدرجة الكلية مادة الفيزياء للثانوية العامة 2023: 60 درجة

الأسئلة المقالية سؤالان مخصصة لها 4 درجات

الأسئلة الموضوعية 54 سؤلا لها 56 درجة .

توزيع مادة التاريخ للشعبة الأدبية

- الدرجة الكلية مادة التاريخ للثانوية العامة 2023: 60 درجة

الأسئلة المقالية سؤالان مخصصة لها 4 درجات

الأسئلة الموضوعية 54 سؤلا لها 56 درجة .

ووجهت وزارة التربية والتعليم تعليمات هامة لرؤساء اللجان خلال امتحانات الثانوية العامة 2023:

- توزيع أوراق الإجابة قبل موعد بدء الامتحان بعشرة دقائق، وتوزيع ورق الأسئلة في الموعد المحدد مع بداية الامتحان.

- التأكّيد على رؤساء اللجان للتنبيه على الطلاب بعدم الحل في أوراق الأسئلة، لعدم الاعتداد بها، والإجابة في البابل شيت وورقة المقالي فقط.

- التأكّيد على الطلاب بالإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية فقط وعدم الاعتداد بأي إجابة في كراسة الأسئلة

- التأكّيد على رؤساء اللجان بمراجعة الكاميرات داخل اللجان قبل بدء الامتحان، والمرور بالعصا الإلكترونية في اللجان مرة أخرى.

نصائح للطلاب أثناء أداء الامتحان

وقدمت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، في بيان لها، مجموعة مهمة من النصائح لطلاب الثانوية العامة 2023 حول كيفية حل الامتحان وهي وجود بديل واحد صحيح والباقي خطأ لا يعني أن البدائل على كل سؤال ستكون خاطئة بشكل ظاهر بل بالعكس ستأتي كلها متجانسة أو متشابهة ولكن بديل واحد صحيح وأيضا وجود بديل واحد صحيح والباقي خطأ لا يعني أن البدائل على كل سؤال ستكون خاطئة بشكل ظاهر بل بالعكس ستأتي كلها متجانسة أو متشابهة ولكن بديل واحد صحيح.