باحثة دولية للقاهرة الإخبارية: الدول العربية تأثرت بالأزمة الروسية الأوكرانية

قالت سميرة لفريكي، باحثة في الشؤون الدولية، إن الأزمة الروسية الأوكرانية كان لها عدة تأثيرات على الدول العربية، ومنها الأمن الغذائي، وحالة الاستقطاب التي نراها من طرف الدول الغربية وروسيا، لمحاولة استقطاب الدول العربية.

ضمان السلام العالمي

وأضافت «لفريكي»، خلال مداخلة عبر سكايب، لبرنامج «الشرق الأوسط»، مع الإعلامية أميمة تمام، والمذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن حالة الحياد التي اتخذتها الدول العربية لضمان سلمها، ولم تترك لأحد أن يستغلها أو يستغل وضعها الداخلي، وأهم شيء كانت تعمل عليه الدول العربية هو أن تكون محايدة بإيجابية، وتحاول الوساطة لضمان السلام العالمي، وحتى لا يؤثر على مصالح الدول الشخصية.

اجتماع بريكس في جنوب أفريقيا

وتابعت أن الدول العربية يجب أن تستغل الأحداث لصالحها، وأن تمسك العصا من المنتصف، لتربح الأطراف العالمية، وتتجنب الضغوط الغربية، وتحاول استغلال فرص اجتماع «بريكس» في جنوب أفريقيا، وتقدمت العديد من الدول مثل مصر والسعودية والجزائر، للانضمام إليه حتى تكون عضواً بالنظام العالمي الجديد، وحتى تخرج من هيمنة الصندوق الدولي.