تعليم القاهرة تحتفل باليوم العالمي للرياضة من أجل تنمية السلام

تحتفل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بـ«اليوم العالمي للرياضة من أجل تنمية السلام»، برعاية أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم، وحث المعلمين وجميع العاملين وأبنائه الطلاب على ممارسة الرياضة لما لها من فائدة كبيرة فهي تشغل الإنسان بما هو مفيد، فالرياضة من الممارسات المهمّة جداً، التي يجب على كل شخصٍ الالتزام بأدائها بشكلٍ منتظم.

الرياضة أسلوب حياة

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، في بيان، أن الرياضة ليست نوعًا من أنواع الترفيه أو التسلية، ولكن الرياضة أسلوب حياة، مؤكدا أهمية ممارسة الرياضة بشكلٍ يومي للحصول على أكبر فائدة تعود على الجسد والنفس معًا، وتُساعد على تخليص الجسم من فائض الطاقة السلبية فيه.

تحفيز الطاقة الإيجابية

وأضاف مدير مديرية التعليم بالقاهرة، تُساهم في تحفيز الطاقة الإيجابية، وزيادة القدرة على الفهم، والحفظ والاستيعاب، وتُحسّن من عملية التنفس، وتُنشط الدورة الدموية.

وتحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للرياضة من أجل تنمية السلام في السادس من إبريل كل عام للتأكيد على دور الرياضة ونشر قيم الإنسانية النبيلة والتعرف على الدور الإيجابي الذي تلعبه الرياضة في المجتمعات وفى حياة الناس في جميع أنحاء العالم.