مؤسس «نحمي تراثنا» لقناة الناس: شرم الشيخ مصنفة مدينة السلام العالمي

قال عماد حمدى، مؤسس مبادرة نحمي تراثنا، إنه عندما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، 2016، عام الشباب، قام مجموعة من الشباب بتأسيس مؤسسة لحماية التراث، وهي مؤسسة نحمي تراثنا.

حمدي: غالبية المنظمات الموجودة داعمة لمؤسسة حماية التراث

وأضاف «حمدي»، خلال حلقة برنامج «البيت» على شاشة قناة الناس، أنَّ غالبية المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني تدعم نوعا معينا من التراث تختاره، فعلى سبيل المثال مدينة شرم الشيخ مصنفة مدينة السلام العالمي، ومدينة الأقصر مصنفة مدينة الحضارة العالمية.

إنشاء المنظمة لحماية تراث أسوان

أوضح مؤسس مبادرة نحمي تراثنا، أنَّه تم إنشاء المنظمة لحماية التراث الموجود في أسوان، وبالفعل تم تقديم مقترح لليونسكو لأن أسوان لم تكن مصنفة.

قناة الناس في شكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.