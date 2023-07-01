أمين حزب مصر أكتوبر: «30 يونيو» أسست لدولة حديثة معاصرة 

قال عمرو عبد الله، أمين حزب مصر أكتوبر في الإسماعيلية، إن ثورة 30 يونيو كانت نقطة البداية لتأسيس دولة حديثة معاصرة، وإعادة لبناء بنية تحتية متطورة تليق بمصر والمصريين.

وأضاف «عبد الله» في تصريحات لـ«الوطن»، أن قيادة مصر السياسية نجحت في جذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، للاستثمار في الدولة، رغم ما مرت به مصر من أزمات متتالية عالمية، مثل كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وشدد أمين حزب مصر أكتوبر في الإسماعيلية، على أن «الأزمة الإقتصادية العالمية أخرت من ثمار الجهد الكبير للدولة المصرية خلال السنوات الماضية، لكن الأمر حتما سينتهي وستبقي جهود المصريين في بناء وطنهم أمل وحلم في تحقيق مستقبل يليق بأبنائنا وأحفادنا».

عبد الله: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من حكم الإخوان

وأكد عمرو عبد الله، أن ثورة 30 يونيو أطاحت بتنظيم الإخوان المسلمين من حكم مصر، بعد أن انتفض المصريون محتشدين في ميادين القاهرة والمحافظات، منددين بممارسات التنظيم الإرهابي.

ولفت إلى أن «المصريين أعلنو في 30 يونيو وقوفهم ضد تغيير الهوية المصرية، التي تتسم بالتسامح والتعددية وقبول الآخر».