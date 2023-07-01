اقرأ غدا في عدد «الوطن».. احتفالات 30 يونيو «في حب مصر»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

المصريون في الميادين يحيون الذكرى العاشرة لثورة الإنقاذ: «بلدنا رجعت لينا»

احتفالات 30 يونيو «في حب مصر»

رفع أعلام مصر وفلسطين في مسيرات تجوب شوارع غزة تحمل صور الرئيس السيسي: «الثورة نجاح لكل العرب»

مسيرة متعددة الجنسيات على شواطئ الغردقة.. وأغانٍ طربية وتراثية في السويس.. وأمسيات شعرية في ساحة أبو الحجاج بالأقصر

367 أوتوبيسا و«ميني باص» تمر من خلال 48 مسارا

العاصمة الإدارية.. طريق الوطن نحو المستقبل يبدأ بـ«المواصلات»

«الوطن» داخل القطار الكهربائي: وسيلة نقل جماعية «آمنة.. ذكية.. خضراء» تخدم المناطق الجديدة مثل «الشروق وبدر»

القيادة السياسية وجهت بتخفيض سعر التذكرة مقارنة بوسائل النقل البديلة.. ومعدلات أمان فائقة ولوحات مدون عليها إجراءات السلامة

الركاب يتحدثون عن تجربتهم في القطار: سهّل الوصول للمدن الجديدة ويدعو للفخر بالبلد.. ومميزاته بلا حدود.. ويرسخ ثقافة النقل المتميز

انتعاشة لـ«شباك التذاكر»

زراعة وصناعة تنتظر الفرصة

السوق العالمية تبلغ 39 مليار دولار.. وحصة مصر منها 0.7%.. ونُصدر 95% من إنتاجنا

بعض النباتات يدعم الصناعات الدوائية في علاج السرطان ومضادات الفيروسات

«ساندي»: «تامر» رشحني للفيلم في فرح أحمد عصام.. ولن أنسى دعمه لي.. و«تاج» بلا منافس

«بيت الروبي» يحقق أعلى إيراد يومي في السينما المصرية.. وتامر حسني في المرتبة الثانية

«وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ».. غدا عودة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية

«مصر للطيران»: تسيير 14 رحلة جوية اليوم من جدة والمدينة المنورة إلى القاهرة والبداية بمحافظات «جنوب سيناء والفيوم والقليوبية»

الصفحة الثانية

367 أوتوبيسا و«مينى باص» تمر من خلال 48 مسارا بأسعار في المتناول

العاصمة الإدارية.. طريق الوطن

نحو المستقبل يبدأ بـ«المواصلات»

«الوطن» داخل القطار الكهربائي: وسيلة نقل «آمنة.. ذكية.. خضراء»

القيادة السياسية وجهت بتخفيض سعر التذكرة مقارنة بوسائل النقل البديلة.. والقطار يخدم المناطق الجديدة مثل مدينتي «الشروق وبدر»

معدلات أمان فائقة.. وشرح تفصيلي لكل محطة.. ولوحات مدون عليها إجراءات السلامة وكيفية التواصل عبر «واتساب» و«فيس بوك».. ويتسم بكثافة الركاب في فترات الذروة

أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف.. والركاب: سهَّل الوصول للمدن الجديدة.. ويدعو للفخر بالبلد.. والخدمات ممتازة

«عبدالستار»: «تقديم المساعدة والإرشاد حاجة تفرح».. و«عبدالجيد»: نقلة حضارية ومميزاته بلا حدود.. و«جمال»: يرسخ لثقافة نقل هادئة متميزة في مصر

الصفحة الثالثة

«النقل البري»: التعاقد مع 8 شركات لربط القاهرة الكبرى بـ«الإدارية»

«متولي»: تفتيش دوري على تعريفة الأوتوبيسات.. ومعلومات الرحلة واضحة أمام الركاب

رئيس «النقل البري»: توفير وسائل متطورة لنقل أكبر عدد من المواطنين

خطة النقل الداخلي: الاعتماد بشكل رئيسي على وسائل النقل الجماعي الأخضر

توفير أماكن انتظار السيارات مجانية بمواصفات عالمية لتقديم أفضل الخدمات

«النقل»: تجهيزات عالية المستوى.. وأعمدة إنارة بالطاقة الشمسية

الصفحة الرابعة

المصريون يحيون الذكرى العاشرة لثورة الإنقاذ «بلدنا رجعت لينا»

خصومات تقدمها المراكز التجارية بـ«الشيخ زايد» ضمن مبادرة «كلنا واحد» وبرامج ترفيهية وعروض كرتونية للصغار.. وسباق بالدراجات للشباب.. وفي المحافظات: مسيرة متعددة الجنسيات على شواطئ الغردقة

أغانٍ طربية وتراثية في السويس.. وهدايا بمراكز شباب الإسكندرية.. وأمسيات شعرية وعروض فنية في ساحة أبوالحجاج بالأقصر

«أبوعمر»: أعادت الأمور إلى وضعها الصحيح

«أحمد»: نعتبر أنفسنا في العهد الذهبي.. مصر اتغيرت

مطعم يحتفل بذكرى الثورة بعروض وتخفيضات 40%: عادة سنوية

«مسيرات في حب المحروسة».. غزة ترفع علم مصر وتحتفل بنصر العرب

الصفحة الخامسة

محافظ «المركزي»: حريصون على تعزيز الشمول المالي ودعم صغار المزارعين وتمكين المرأة

طابع بريد وعملة تذكارية احتفالاً بـ125 عاما على «الأهلي المصري»

«عكاشة»: البنك شارك عبر تاريخه في نهضة وإثراء الأحوال الاقتصادية.. وله دور بارز في دعم الإصلاح

بنك مصر يوقع بروتوكولا لدعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر

رئيس البنك الزراعي: دعم أهالينا في المحافظات على رأس الأولويات تحقيقا للتكافل الاجتماعي

رئيس «المصرف المتحد»: ثورة 30 يونيو أعادت تأسيس الجمهورية الجديدة على قواعد تنظيمية

الصفحة السادسة

السوق العالمية «39 مليار دولار».. حصة مصر منها 0.7%

«السعيد»: نتمتع بمزايا تنافسية.. والاهتمام بالزينة يسهم في توفير «العملة الصعبة»

«حُزين»: نُصدّر 95% من إنتاجنا ونحتاج إلى التوسع في الأراضي المستصلحة

«الجمبري والحديد والقلب الدامي»

نباتات منقرضة يمكن إحياؤها وتصديرها

نباتات طبية تدعم الصناعات الدوائية «علاج للسرطان ومضاد للفيروسات»

أستاذ «تنسيق الحدائق»: نبات «أونيم» يتكاثر عن طريق الخلفات ومطلوب في الدول العربية

الاستخدامات الطبية لنبات الأقحوان: التهابات الجلد ولدغ الحشرات والجروح ومفيد للكبد

الصفحة السابعة

نوادر وكنوز معرض الربيع.. بعض المعروضات يصل سعرها إلى 10 آلاف جنيه

«الكاليسيا والقشطة والأكزورا الصفراء ودراسينا دراكو والباشون فروت» تخطف الأنظار.. وأحد العارضين: وجودها أصبح دليلاً على زيادة الوعي بأهميتها ودورها

مطالبات بوضع «معرض الزهور» على الخريطة العالمية للمعارض الزراعية

مملكة الصباريات تزين المعرض.. بينها «تاج المسيح.. وعَمّة القاضى.. والبكابوديوم»

«بدران»: «نخيل مدغشقر» يُزهر طوال الصيف وسعر الشجيرة يصل إلى 650 جنيها

«بحوث الزينة» يوصي بزيادة المساحات المنزرعة وإقامة معارض دائمة ونشر ثقافة اقتنائها وعمل دعاية لها

«عبدالله»: يجب تشجيع الاستثمار في مجال زراعة وصناعة نباتات الزينة وضمّها للمشروعات القومية

الصفحة الثامنة

ساندي: «تاج» بلا منافس في السينما وتامر حسني رشحني له في فرح أحمد عصام

انتعاشة لـ«شباك التذاكر» في موسم أفلام عيد الأضحى.. والإيرادات تتجاوز 75 مليون جنيه

«بيت الروبي» يحقق أعلى إيراد يومي في السينما المصرية.. و«تاج» لتامر حسني في المرتبة الثانية