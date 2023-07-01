لبني عسل: ثورة 30 يونيو قضت على مخطط جماعة الإخوان ضد المنطقة بالكامل

قالت الإعلامية لبني عسل، إنه يجب على كل المصريين أن يتذكروا دائما ثورة 30 يونيو 2013، لأنه بسبب كثرة الأحداث والمشاغل اليومية قد لا يستوعب البعض ما جرى إنجازه خلال السنوات الماضية: «مكانش حد متخيل أننا هنخلص منهم، وأزاي هييجي الخلاص بعد ما سيطروا على كل حاجة».

عسل: المصريون يحتفلون بالقضاء على المخطط المعد ضد الدولة

وأضافت «عسل» خلال تقديمها لبرنامجها «الحياة اليوم»، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن احتفال المصريين بثورة 30 يونيو ليس احتفالا بانتصار المصريين على هؤلاء الخونة من جماعة الإخوان، لكنها تحتفل كذلك بإسقاط مخطط كان معد سابقا ضد الدولة المصرية والمنطقة كافة.

لبنى عسل: أي حد بيقول رأي مخالف للناس دي بيتم اتهامه إنه ضد الدين

وتابعت: «الفترة دي بكل اللي فيها من مخططات ومؤامرات بيكون الشخص حاسس أنه مش آمن على نفسه، وأي حد بيقول فكرة أو رأي مخالف للناس دي بيتم اتهامه أنه مش ضدهم لكنه ضد الإسلام والدين، وكانوا عايزين حكمهم يطول».