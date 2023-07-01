حسام الخولي: ثورة 30 يونيو أنهت حلم هجرة المصريين من بلادهم بسبب الإخوان

قال النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، إن ثورة 30 يونيو 2013 كانت بمثابة الانتهاء من مرحلة الهجرة من مصر، إذ أن فترة حكم الإخوان شهدت سعي العديد من المواطنين للهجرة من بلادهم إلى دول أخرى.

الخولي: الأمان الموجود في مصر يساوي الكثير

وأضاف «الخولي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الأمان الموجود في مصر يساوي الكثير، إذ أنه في حال وجود إرهاب في أي دولة فهو أمر سيؤثر على الجميع، «يا ولاد الإرهاب لما بيدخل بيحصل إحباط غير عادي ومبيكنش فيه بلد ولا اقتصاد».

وتابع: «إحنا كنا مش عايشين قبل كده ولا عندنا طرق ولا كهرباء ولا مياه ولا حياة كريمة ولا أي حاجة خالص، بقى عندنا اقتصاد وطرق وكهرباء ومواني ومطارات».

ونصح الخولي، الشباب مستخدمي السوشيال ميديا بمعرفة نسب التضخم في ألمانيا منذ 4 سنوات ومقارنتها بما كانت عليه مصر خلال تلك الفترة: «ألمانيا من أكبر اقتصاديات أوروبا، ووصلت نسبة التضخم فيها لـ2.1%، وحاليا وصلت لـ7%»

وأشار إلى أنه بالنسبة لمصر وما تمر به من صعوبات فبمجرد انتهاء تلك الأزمة الحالية ستنقل مصر والمصريين إلى نقله كبرى: «كلنا مستحملين وعارفين أن الظروف صعبة والدنيا غالية لكن الكل بيعدي».