«الداخلية»: القبض على 3 مساعدين للجزار المتهم بتعليق لحوم على عمود مونوريل

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول منشور عبر عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تعليق جزار لحوم على أحد أعمدة مرفق المونوريل.

وعقب رصد تداول منشور مدعوم بصورة عبر عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام جزار بتعليق لحوم على أحد أعمدة مرفق المونوريل بالقاهرة، بالفحص أمكن تحديد محل الواقعة وتبين حدوثها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، وأن وراء ارتكابها مالك محل جزارة، وسيدة تعمل بذات المحل، بالإضافة إلى جزارين متجولين جميعهم يقيمون بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقيامهم باستغلال فترة عيد الأضحى المبارك للعمل كجزارين متجولين واتخاذهم من محل الواقعة مكان لممارسة عملهم، وتم ضبط الأدوات المستخدمة في أعمال الجزارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.