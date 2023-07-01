التحقيق مع جزار عمود المونوريل و3 من مساعديه.. بينهم سيدة

تباشر النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة جزار عمود المونوريل و3 من مساعديه بينهم سيدة، بتهم الإتلاف العمدي للمعال العام والذبح خارج المجازر العامة وإشغال الطريق، وذلك بعد تداول منشور عبر عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تعليق جزار لحوم على أحد أعمدة مرفق المونوريل وهو القطار الطائر في مدينة نصر.

الاتلاف العمدي للمال العام

وبينت التحقيقات الأولية أن جزار عمود المونوريل علق اللحوم على عمود المونوريل استغل امتلاكه محل جزارة في الجهة المقابلة لعمود المونوريل وقام بتعليق لحوم الأضاحي في عمود المونوريل بعد إتلاف جزء من العمود وعمل حفرة داخله لتعليق اللحوم بواسطة جنش حديدي.

وأفادت التحقيقات أن جزار مدينة نصر استعان بجزارين إثنين متجولين وسيدة خلال موسم عيد الأضحى وذبح الأضاحي من أجل الذبح والحصول على مبالغ مالية من أصحاب الأضاحي بصفته موسم للذبح وزيادة الربح، وأنه استغل عمود المونوريل في تعليق الأضاحي وسلخها.

تحريات المباحث

وأكدت تحريات المباحث أن جزار عمود المونوريل قام بتعليق لحوم على أحد أعمدة مرفق المونوريل بالقاهرة هو ومساعديه وتم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقيامهم باستغلال فترة عيد الأضحى المبارك للعمل كجزارين متجولين واتخاذهم من محل الواقعة مكان لممارسة عملهم، وتم ضبط الأدوات المستخدمة في أعمال الجزارة.

القبض على جزار علق اللحوم في المونوريل

وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على جزار عمود المونوريل و3 من مساعديه في القاهرة بعد تداول فيديو على منصات التواصل الاجتماعي وقررت محافظة القاهرة تشميع محل الجزارة وغلقه والتحفظ على المضبوطات.