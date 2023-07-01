طابع بريد وعملة تذكارية احتفالا بـ125 عاما على «الأهلي المصري»

قام البنك الأهلى المصرى بإصدار طابع وعملة تذكارية بمناسبة الاحتفال بمرور 125 عاماً على تأسيسه الذى يوافق الخامس والعشرين من يونيو عام 1898 بموجب أمر عالٍ من الخديو عباس حلمى الثانى كشركة مساهمة مصرية برأسمال قدره مليون جنيه إسترلينى، حاملاً سجلاً تجارياً رقم «1»، وقد جاء تصميم طابع البريد والعملة التذكارية تماشياً مع الهوية المؤسسية للبنك، حاملاً اسم وشعار البنك لتخليد ذكرى تأسيسه للأجيال القادمة.

«عكاشة»: البنك شارك عبر تاريخه في نهضة وإثراء الأحوال الاقتصادية.. وله دور بارز في دعم الإصلاح

وصرح هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، بأن مرور 125 عاماً على تأسيس البنك الأهلى المصرى يؤكد ارتباط تاريخ البنك وحكاياته بتاريخ مصر الحديث والمعاصر، حيث كان أول بنك أصدر «بنكنوت» فى مصر، وتولى القيام بوظائف البنك المركزى حتى عام 1960، وافتتح البنك أول فروعه بالقاهرة فى 3 سبتمبر 1898 لتتوالى افتتاحات شبكة فروعه لتشمل جميع أنحاء الجمهورية.

وأشار «عكاشة» إلى مساهمة البنك الأهلى المصرى عبر تاريخه فى نهضة وإثراء الأحوال الاقتصادية والنقدية لما له من دور بارز فى دعم جهود الإصلاح الاقتصادى، إضافة إلى دوره المجتمعى سواء على المستوى الثقافى أو الرياضى أو الاجتماعى.

وأضاف يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن البنك يستند فى تقديم خدماته إلى شبكة ضخمة من الفروع والمكاتب والوحدات المصرفية تخطت 630 فرعاً ووحدة مصرفية بمختلف محافظات مصر بما يتماشى مع توجهات الشمول المالى، إلى جانب وجود خارجى فعال فى معظم قارات العالم من خلال البنك الأهلى المصرى (بالمملكة المتحدة) والبنك الأهلى المصرى - الخرطوم (بالسودان) والبنك الأهلى المصرى - جوبا (بجنوب السودان) وفرعى البنك الأهلى المصرى بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية) وشنغهاى (الصين)، ومكاتب التمثيل فى كل من جوهانسبرج (جنوب أفريقيا) ودبى (الإمارات العربية المتحدة) وأديس أبابا (إثيوبيا)، كما يضم البنك شبكة ضخمة من المراسلين فى مختلف أنحاء العالم (أوروبا - الولايات المتحدة - أستراليا - كندا - الشرق الأقصى - أفريقيا - الخليج العربى).

من جانبها، أكدت داليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، حرص البنك الدائم على تقديم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية المتطورة لعملائه حفاظاً على ثقتهم، مشيرة إلى ريادة البنك فى السوق المصرفية المحلية من خلال تطوير قنوات الاتصال الإلكترونية دعماً لمبدأ التحول الرقمى، إضافة إلى صقل مهارات القوى البشرية بالبنك من خلال مجموعة برامج تدريبية متطورة محلياً وخارجياً تواكب أحدث الأساليب المتبعة فى القطاع المصرفى، حيث اهتم البنك الأهلى المصرى على مدار سنوات عمره بتطوير العاملين، خاصة فئة الشباب.