مجلس القبائل والعائلات المصرية يحيي الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو مع قبائل قنا

احتفالا بمرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو، حرص مجلس القبائل والعائلات المصرية على عقد اجتماعات مع بعض رموز العائلات والقبائل بمحافظة قنا، وذلك للتعريف بدور مجلس القبائل والعائلات المصرية في دعم المشروعات القومية التي حققتها ثورة 30 من يونيو تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقال الشيخ كامل مطر، رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، إنه تم اختيار محافظة قنا تحديدا لإحياء ذكرى 30 يونيو باعتبارها معقل القبائل الكبرى في صعيد مصر، وهم قبائل الهوارة والأشراف والعرب، وهؤلاء يمثلون التركيبة السكانية لقنا، كما أن محافظة قنا خلال العشر سنوات الأخيرة شهدت نهضة تنموية شاملة، وقام االرئيس السيسي، بزيارتها مرتين، وتم استصلاح آلاف الأفندة بقرية المراشدة لتوفير فرص عمل للشباب، هذا بالإضافة إلى أن مبادرة حياة كريمة كان لها دور ملموس في تغيير شكل القرى بتقديم كافة الخدمات الرئيسية للمواطن، بالإضافة إلى إنشاء أكبر مجمع صناعي للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة «هو» في نجع حمادي بقنا.

زيارة الرئيس السيسي لقنا

وأشار رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على حبه وتقديره لأبناء الصعيد كافة، وقام بزيارة محافظة قنا مرتين؛ الأولى في مايو 2017، وافتتح عددا من المشروعات الخدمية، في مقدمتها مشروع الـ 1.5 مليون فدان، وصوامع القمح بقرية المراشدة، والزيارة الثانية في ديسمبر عام 2021 فافتتح العديد من المشروعات القومية ضمن فعاليات أسبوع الصعيد.

توصيل الغاز الطبيعي لـ24 قرية

وأضاف «مطر»، أنه تم توصيل الغاز الطبيعي لـ24 قرية في محافظة قنا ضمن مبادرة حياة كريمة، كما جرى إنشاء 17 محطة معالجة صرف صحي بمحافظة قنا بتكلفة 2 مليار جنيه، وجرى تنفيذ 1872 مشروعا من مشروعات حياة كريمة في مختلف القطاعات الخدمية، موزعة على 19 مجلس قروي و87 قرية رئيسية و722 نجعا وعزبة في 5 مراكز، باستثمارات نحو 31 مليار جنيه، يستفيد منها 1.5 مليون مواطن.

وأكد رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، أن القبائل في قنا رفضت حكم الجماعة الإرهابية ما جعلهم سندا لمؤسسات الدولة في مواجهة ذلك التنظيم، مشيرا إلى أن يد التعمير تمتد لكل ربوع مصر وليست محافظات الصعيد فقط، ومجلس القبائل والعائلات المصرية حريص على التواصل المباشر مع كافة العائلات من خلال عقد لقاءات جماهيرية وتقديم المساعدات الإنسانية للقرى الأكثر احتياجا سواء مواد غذائية أو قوافل طبية، خاصة وأن الجمهورية الجديدة تهدف في الأساس إلى بناء الإنسان ورفع المستوى المعيشي له وتقديم الخدمات الأساسية في كل القطاعات.

وشملت الزيارة عقد لقاءات في ديوان النائب خالد خلف الله عضو مجلس النواب ممثلا عن قبائل هوارة، والنائب أشرف رشاد ممثلا عن قبائل الأشراف والنائب محمد الجبلاوي، وهشام الشعيني ممثلا عن قبائل العرب، والنائب وائل الأمير قبيلة المطاعنة، والنائب محمد كمال بقرية أبو مناع بقنا، كما حضر لفيف من رموز قبائل وعائلات محافظة قنا.