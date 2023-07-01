«القومي لحقوق الإنسان»: ثورة 30 يونيو أفرزت أول دستور يعترف بحقوق الإنسان

هنأ المجلس القومي لحقوق الإنسان، الشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو التي خرج فيها جموع المصريين للتعبير عن رفضهم لسياسات جماعة استهدفت إقامة دولة لا تقوم على القانون، وتميز بين المواطنين لصالح فصيل محدد، وهو ما هدد البلاد بانقسامات عميقة وانزلاقها لعصور الظلام.

توحيد صفوف المصريين في ساعة الخطر

وأوضح المجلس، أن القيمة الكبرى لثورة الشعب في 30 يونيو 2013، تكمن في توحيد المصريين لصفوفهم في ساعة الخطر لوقف انزلاق بلدهم إلى منعطف الفوضى.

وأشار المجلس إلى أن ثورة 30 يونيو، أفرزت أول دستور في تاريخ مصر يعترف بحقوق الإنسان كأحد دعائم المجتمع ويجعل الالتزام بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان استحقاقا دستوريا واجب الأداء، كما أطلقت ثورة 30 يونيو توجها جديدا يدعم تحقيق الحقوق الشاملة للمواطن المصري.

ثورة 30 يونيو ستظل في ذاكرة الأمة

ولفت إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يؤكد أن ثورة 30 يونيو ستظل في ذاكرة الأمة المصرية واحدة من المنعطفات التاريخية الكبرى التي تقدم كل يوم دروسا للأجيال المتعاقبة في إعلاء المصلحة الوطنية والمواطنة والتعايش والمساواة وتحقيق العدالة.