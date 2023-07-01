تامر عبد المنعم: 30 يونيو الثورة الشعبية الأكبر في تاريخ مصر

قال الفنان تامر عبد المنعم، مدير عام الثقافة السينمائية، المدير التنفيذي لسينما الشعب، إنه لولا 30 يونيو ما جلسنا اليوم، وما كان هناك قوة مصر الناعمة ولا شيء نهائيا، مشددا على أنها الثورة الشعبية الأعظم والأكبر في تاريخ مصر، كما وكيفا، وتضافرت مؤسسات الدولة مع الشعب العظيم الذي رفض ولم يتحمل الحالة الموجودة، والكل شعر أن مصر تختطف.

المراحل المبكرة في التعليم

وأضاف «عبد المنعم» خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، عبر قناة الحياة، مع الإعلامية لبنى عسل: «طلع من السماء من حقق المطلب، وظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي ليعيد الهيبة للدولة والأمور لنصابها، ولولا هذا لكان اليوم الدولار بـ1500 جنيه، والحدود اتفتحت، وكان هيبقى في مآسى كبيرة جدا»، مؤكدا أن من لم يحضروا الثورة لا بد أن يعرفوا عنها، ويأخذ حيزا في المراحل المبكرة في التعليم؛ لأنه حدث لا يقل عن 6 أكتوبر.

أفلام عن 30 يونيو

وشدد الفنان على ضرورة أن يكون هناك أفلام حول 30 يونيو، مشيرا إلى أنه كان هناك مجموعة «الاختيار»، التي أنتجتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهذه الأشياء جرى تأريخها، ولدينا في وزارة الثقافة كتب وأفلام قصيرة، ونريد أن نكثف ذلك بالتعاون مع الوزارات، لافتا إلى أنهم يعكفون على عمل منهج يضم الفنون.