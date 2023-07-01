هل يجوز ذبح الأضحية رابع يوم من العيد؟.. «الإفتاء» و«الأزهر» يوضحان

هل يجوز ذبح الأضحية رابع يوم من العيد؟ سؤال يطرحه البعض بالتزامن مع رابع أيام عيد الأضحى المبارك، وأجابت عنه دار الإفتاء، مؤكدة أنَّ لوقت التضحية مبدأ ونهاية، مشيرة إلى أنَّ بدايته يدخل وقت ذبح الأضحية بعد طلوع شمس اليوم العاشر من ذي الحجة، وبعد دخول وقت صلاة الضحى، ومُضي زمان من الوقت يسع صلاة ركعتين وخطبتين خفيفتين، لا فرق في ذلك بين أهل الحضر والبوادي، وهذا هو المفتى به ونهايته: ينتهي وقت الذبح بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، أي أن أيام النحر أربعة، وهي يوم العيد وثلاثة أيام بعده.

ذبح الأضحية رابع يوم من العيد

وأكدت «الإفتاء» في إجابتها عن هل يجوز ذبح الأضحية رابع يوم من العيد؟، أنه يجوز ذبح الأضحية حتى آخر أيام التشريق وهو اليوم الرابع من عيد الأضحى المبارك، حيث أكد مذهب الشافعية والحنابلة وبعض السلف بجواز ذبح الأضحية في رابع أيام العيد.

آخر وقت لذبح الأضحية

وأوضحت في إجابتها عن هل يجوز ذبح الأضحية رابع يوم من العيد؟ أنَّه لا يقتصر وقت ذبح الأضحية على الفترة التي تلي صلاة عيد الأضحى فقط كما يظن البعض، مشيرة إلى أن وقت ذبح الأضحية يبدأ بعد طلوع شمس اليوم العاشر من ذي الحجة أي أول أيام عيد الأضحى بعد دخول وقت صلاة الضحى، ومُضي زمانٍ من الوقت يسع صلاة ركعتين وخطبتين خفيفتين.

وذكر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إجابته ترد على سؤال: هل يجوز ذبح الأضحية رابع يوم من العيد؟، قائلًا إنَّه عند جمهور الفقهاء ينتهي وقت ذبح الأضحية عند مغيبِ شمس ثاني أيام التَّشريق «ثالث أيام العيد»، أمَّا الشَّافعية فينتهي وقت الذبح عندهم عند مغيبِ شمسِ ثالثِ أيام التَّشريق «رابع أيام العيد».